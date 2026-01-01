O Tiny Tiny RSS é um agregador de feeds RSS e Atom de código aberto e autohospedado que permite acompanhar sites, blogs e fontes de notícias a partir de uma única interface web privada. Ele busca atualizações continuamente em segundo plano para que seus feeds estejam sempre atualizados, e oferece uma interface flexível com atalhos de teclado, busca em texto completo, rótulos, filtros e importação/exportação OPML.

Múltiplas contas de usuário são suportadas, cada uma com assinaturas de feed e preferências independentes. Uma API integrada permite que clientes móveis como FeedMe e Fluent Reader se conectem e sincronizem o progresso de leitura. A autohospedagem em seu VPS mantém seu histórico de leitura e assinaturas privados — nenhum serviço de terceiros vê o que você lê.