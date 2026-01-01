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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Tiny Tiny RSS

O Tiny Tiny RSS é um agregador de feeds RSS e Atom de código aberto e autohospedado que permite acompanhar sites, blogs e fontes de notícias a partir de uma única interface web privada. Ele busca atualizações continuamente em segundo plano para que seus feeds estejam sempre atualizados, e oferece uma interface flexível com atalhos de teclado, busca em texto completo, rótulos, filtros e importação/exportação OPML.

Múltiplas contas de usuário são suportadas, cada uma com assinaturas de feed e preferências independentes. Uma API integrada permite que clientes móveis como FeedMe e Fluent Reader se conectem e sincronizem o progresso de leitura. A autohospedagem em seu VPS mantém seu histórico de leitura e assinaturas privados — nenhum serviço de terceiros vê o que você lê.

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O que você pode criar com {name}

Tiny Tiny RSS: principais recursos

Busca Contínua de Feed

Busca atualizações de todos os feeds inscritos em segundo plano para que os artigos estejam prontos para leitura no momento em que você abre o aplicativo.

Suporte a vários usuários

Crie múltiplas contas independentes, cada uma com suas próprias assinaturas de feed, etiquetas, filtros e preferências de leitura.

API Cliente Móvel

A API integrada permite que clientes móveis populares como FeedMe, Fluent Reader e Reeder se conectem e sincronizem seu progresso de leitura em todos os dispositivos.

Filtros e Etiquetas

Rotule automaticamente, marque com estrela ou oculte artigos com base em regras que você definir — mantenha sua lista de leitura focada no que importa.

OPML Importação e Exportação

Importe suas assinaturas existentes de qualquer outro leitor de RSS via OPML e exporte-as com a mesma facilidade quando precisar migrar.

Por que executar Tiny Tiny RSS na Hostinger?

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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