Implante Tiny Tiny RSS com instalação em um clique.
Agregador de notícias RSS e Atom multiusuário e auto-hospedado para ler e organizar feeds de qualquer navegador.
Escolha um plano VPS para Tiny Tiny RSS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Tiny Tiny RSS
O Tiny Tiny RSS é um agregador de feeds RSS e Atom de código aberto e autohospedado que permite acompanhar sites, blogs e fontes de notícias a partir de uma única interface web privada. Ele busca atualizações continuamente em segundo plano para que seus feeds estejam sempre atualizados, e oferece uma interface flexível com atalhos de teclado, busca em texto completo, rótulos, filtros e importação/exportação OPML.
Múltiplas contas de usuário são suportadas, cada uma com assinaturas de feed e preferências independentes. Uma API integrada permite que clientes móveis como FeedMe e Fluent Reader se conectem e sincronizem o progresso de leitura. A autohospedagem em seu VPS mantém seu histórico de leitura e assinaturas privados — nenhum serviço de terceiros vê o que você lê.
Tiny Tiny RSS: principais recursos
Busca Contínua de Feed
Busca atualizações de todos os feeds inscritos em segundo plano para que os artigos estejam prontos para leitura no momento em que você abre o aplicativo.
Suporte a vários usuários
Crie múltiplas contas independentes, cada uma com suas próprias assinaturas de feed, etiquetas, filtros e preferências de leitura.
API Cliente Móvel
A API integrada permite que clientes móveis populares como FeedMe, Fluent Reader e Reeder se conectem e sincronizem seu progresso de leitura em todos os dispositivos.
Filtros e Etiquetas
Rotule automaticamente, marque com estrela ou oculte artigos com base em regras que você definir — mantenha sua lista de leitura focada no que importa.
OPML Importação e Exportação
Importe suas assinaturas existentes de qualquer outro leitor de RSS via OPML e exporte-as com a mesma facilidade quando precisar migrar.
Por que executar Tiny Tiny RSS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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