Implante o Rundeck com um clique.
Automação de runbook de código aberto que transforma scripts e fluxos de trabalho em operações de autoatendimento para qualquer equipe.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Rundeck
Rundeck é o motor de automação de runbooks de código aberto mantido pela PagerDuty. Ele transforma scripts operacionais, comandos ad-hoc e procedimentos complexos de várias etapas em jobs versionados que qualquer pessoa da equipe pode executar com segurança a partir de uma interface web, API ou integração de chat — sem distribuir chaves SSH ou credenciais de produção.
Hospedar o Rundeck em seu próprio VPS autogerenciado mantém as definições de jobs, histórico de execução e inventários de nós sob seu controle. Engenheiros de operações, suporte e plantão obtêm um único local auditado para acionar implantações, reiniciar serviços, rotacionar chaves e resolver incidentes — transformando o conhecimento tribal em automação reutilizável e com escopo de permissão.
Rundeck: principais recursos
Tarefas de autoatendimento
Empacote scripts e comandos shell como trabalhos parametrizados para que não-engenheiros possam executar com segurança tarefas operacionais comuns a partir de uma interface web.
Acesso baseado em função
Políticas de ACL granulares controlam quem pode ler, executar, editar ou excluir cada trabalho, projeto e nó — perfeito para delegar acesso seguro.
Orquestração de fluxo de trabalho
Encadeie etapas em centenas de nós remotos com lógica condicional, manipuladores de erro e execução paralela a partir de um único fluxo de trabalho.
Auditoria e histórico de execução
Cada execução de trabalho é registrada com saída completa, parâmetros e o usuário que a acionou, fornecendo a você uma trilha de auditoria operacional completa.
API e webhooks
Acione trabalhos de pipelines de CI/CD, alertas de monitoramento ou chatops com uma API REST completa, receptores de webhook e cliente CLI.
Ecossistema de plugins
Amplie o Rundeck com plugins integrados e da comunidade para AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira e dezenas de outras integrações.
Por que executar Rundeck na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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