Rundeck é o motor de automação de runbooks de código aberto mantido pela PagerDuty. Ele transforma scripts operacionais, comandos ad-hoc e procedimentos complexos de várias etapas em jobs versionados que qualquer pessoa da equipe pode executar com segurança a partir de uma interface web, API ou integração de chat — sem distribuir chaves SSH ou credenciais de produção.

Hospedar o Rundeck em seu próprio VPS autogerenciado mantém as definições de jobs, histórico de execução e inventários de nós sob seu controle. Engenheiros de operações, suporte e plantão obtêm um único local auditado para acionar implantações, reiniciar serviços, rotacionar chaves e resolver incidentes — transformando o conhecimento tribal em automação reutilizável e com escopo de permissão.