O NodeBB é uma plataforma de fórum da comunidade de nova geração construída em Node.js e WebSockets, oferecendo discussões em tempo real que se assemelham mais a um aplicativo de chat do que a um fórum tradicional. Com mais de 15.000 estrelas no GitHub, é confiado por projetos de software, instituições de ensino, comunidades de jogos e empresas para discussão, suporte e compartilhamento de conhecimento.

Hospedar o NodeBB no seu VPS lhe dá total propriedade dos dados da sua comunidade, elimina taxas por usuário e permite personalizar a plataforma com centenas de plugins da comunidade — tudo isso apoiado por PostgreSQL para um armazenamento confiável e escalável.