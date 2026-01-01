Implante o NodeBB com um clique.
Plataforma de discussão Node.js moderna com discussões em tempo real, notificações instantâneas e um rico ecossistema de plugins.
Escolha um plano VPS para NodeBB
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com NodeBB
O NodeBB é uma plataforma de fórum da comunidade de nova geração construída em Node.js e WebSockets, oferecendo discussões em tempo real que se assemelham mais a um aplicativo de chat do que a um fórum tradicional. Com mais de 15.000 estrelas no GitHub, é confiado por projetos de software, instituições de ensino, comunidades de jogos e empresas para discussão, suporte e compartilhamento de conhecimento.
Hospedar o NodeBB no seu VPS lhe dá total propriedade dos dados da sua comunidade, elimina taxas por usuário e permite personalizar a plataforma com centenas de plugins da comunidade — tudo isso apoiado por PostgreSQL para um armazenamento confiável e escalável.
NodeBB: principais recursos
Discussões em Tempo Real
Streaming via WebSocket entrega novas publicações, respostas e notificações instantaneamente, sem atualizações de página, mantendo as conversas fluindo naturalmente.
Ecossistema de Plugins
Centenas de plugins da comunidade adicionam SSO, gamificação, integrações e recursos personalizados para que possa adaptar o fórum às necessidades exatas da sua comunidade.
Ferramentas de Moderação
Sistema de reputação integrado, filas de posts e controles de moderação abrangentes ajudam você a manter uma comunidade saudável com esforço manual mínimo.
Temas Responsivos
Temas responsivos e personalizáveis garantem que os membros tenham uma ótima experiência no desktop e no celular sem nenhuma configuração adicional.
SSO e Login Social
Integre-se com provedores de identidade existentes através de plugins SSO para que os membros da comunidade possam fazer login com suas contas existentes e você mantenha o gerenciamento centralizado de usuários.
Por que executar NodeBB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.