Implante o OctoBot com instalação de um clique.
Bot de trading de criptomoedas de código aberto para automatizar estratégias de IA, grid, DCA e TradingView em mais de 15 exchanges.
Escolha um plano VPS para OctoBot
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OctoBot
OctoBot é um bot de negociação de criptomoedas gratuito e de código aberto que se conecta a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit e mais de 15 outras exchanges através de uma única interface web. Ele suporta negociação em grade, dollar-cost averaging, market making, estratégias impulsionadas por IA, automação de webhooks do TradingView e um motor de backtesting totalmente programável para refinar configurações contra dados históricos de mercado.
Hospedar o OctoBot em seu próprio VPS mantém cada chave de API, perfil e histórico de negociações sob seu controle direto, sem nenhuma camada de custódia entre você e a exchange. A interface do navegador funciona 24 horas em seu VPS para que as estratégias continuem sendo executadas mesmo quando sua máquina local estiver offline, e o sistema de plugins tentacles permite estender o bot com sinais ou interfaces personalizadas sem tocar na imagem upstream.
OctoBot: principais recursos
Suporte para 15+ Exchange
Conecte-se a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit e muitas outras corretoras de spot e futuros a partir de uma única implantação.
Múltiplos tipos de estratégia
Execute negociação em grade, DCA, formação de mercado, arbitragem, sinais impulsionados por IA e estratégias de webhook do TradingView lado a lado em perfis independentes.
Automação do TradingView
Receba alertas do TradingView diretamente no OctoBot para acionar negociações a partir dos seus indicadores favoritos do Pine Script, sem serviços intermediários.
Motor de backtesting
Simule estratégias contra dados históricos de mercado com relatórios detalhados de desempenho antes de arriscar capital em uma negociação ao vivo.
Sistema de plugin Tentacles
Estenda o OctoBot com tentáculos da comunidade para novas estratégias, corretoras e interfaces, ou escreva o seu próprio sem bifurcar o projeto.
Telegram e alertas web
Monitore o portfólio e a atividade de negociação a partir do painel web integrado ou envie notificações em tempo real para o Telegram para controle em movimento.
Por que executar OctoBot na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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