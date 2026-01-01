OctoBot é um bot de negociação de criptomoedas gratuito e de código aberto que se conecta a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit e mais de 15 outras exchanges através de uma única interface web. Ele suporta negociação em grade, dollar-cost averaging, market making, estratégias impulsionadas por IA, automação de webhooks do TradingView e um motor de backtesting totalmente programável para refinar configurações contra dados históricos de mercado.

Hospedar o OctoBot em seu próprio VPS mantém cada chave de API, perfil e histórico de negociações sob seu controle direto, sem nenhuma camada de custódia entre você e a exchange. A interface do navegador funciona 24 horas em seu VPS para que as estratégias continuem sendo executadas mesmo quando sua máquina local estiver offline, e o sistema de plugins tentacles permite estender o bot com sinais ou interfaces personalizadas sem tocar na imagem upstream.