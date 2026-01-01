Implante FlareSolverr com instalação em um clique.
Servidor proxy que contorna automaticamente a proteção do Cloudflare e do DDoS-GUARD para web scraping e ferramentas de automação de mídia.
Escolha um plano VPS para FlareSolverr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FlareSolverr
FlareSolverr é um servidor proxy especializado que usa o Chromium headless para resolver automaticamente desafios de JavaScript, CAPTCHAs e outros mecanismos de proteção anti-bot impostos pelo Cloudflare e DDoS-GUARD. Ele expõe uma API HTTP simples que ferramentas como Jackett e Prowlarr chamam para acessar sites protegidos sem intervenção manual.
Hospedar o FlareSolverr no seu VPS garante recursos dedicados para operações de navegador headless, disponibilidade 24 horas para sua pilha de automação de mídia e melhores taxas de sucesso em desafios do Cloudflare em comparação com IPs residenciais que são mais propensos a serem sinalizados ou limitados.
FlareSolverr: principais recursos
Contorno do Cloudflare
Resolve automaticamente desafios JS do Cloudflare e verificações de integridade do navegador para que ferramentas a jusante possam acessar sites protegidos sem manipulação manual.
API HTTP Simples
Expõe um endpoint REST direto que qualquer aplicação pode chamar para direcionar requisições através do proxy de resolução de desafios com esforço mínimo de integração.
Gerenciamento de Sessão
Mantém sessões persistentes do navegador com armazenamento de cookies para que solicitações repetidas ao mesmo site evitem resolver desafios desnecessariamente.
Headless Chromium
Usa um motor de navegador real para resolver desafios que bloqueiam clientes HTTP básicos, alcançando maiores taxas de sucesso contra sistemas modernos de detecção de bots.
arr Stack Compatível
Suportado nativamente por Jackett, Prowlarr e outras ferramentas de automação de mídia como uma opção de proxy de primeira classe para indexadores protegidos pelo Cloudflare.
Por que executar FlareSolverr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.