FlareSolverr é um servidor proxy especializado que usa o Chromium headless para resolver automaticamente desafios de JavaScript, CAPTCHAs e outros mecanismos de proteção anti-bot impostos pelo Cloudflare e DDoS-GUARD. Ele expõe uma API HTTP simples que ferramentas como Jackett e Prowlarr chamam para acessar sites protegidos sem intervenção manual.

Hospedar o FlareSolverr no seu VPS garante recursos dedicados para operações de navegador headless, disponibilidade 24 horas para sua pilha de automação de mídia e melhores taxas de sucesso em desafios do Cloudflare em comparação com IPs residenciais que são mais propensos a serem sinalizados ou limitados.