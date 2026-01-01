A Apprise API é um microsserviço REST leve que encapsula a Biblioteca de Notificações Apprise, dando a qualquer aplicação um único endpoint para alcançar mais de 120 plataformas de notificação simultaneamente. Em vez de manter integrações separadas para Slack, Discord, PagerDuty, e-mail e notificações push móveis em cada serviço que você opera, você configura os destinos uma vez na Apprise API e roteia as notificações para todos eles através de uma única chamada HTTP.

A auto-hospedagem da Apprise API mantém a lógica de roteamento de notificações e quaisquer tokens de webhook sensíveis em sua própria infraestrutura, em vez de passar por um agregador de terceiros. O modo de configuração com estado persiste seus endpoints e modelos de notificação entre reinícios, enquanto a interface web integrada permite testar e gerenciar destinos sem escrever código.