Implante a API Apprise com instalação em um clique.
Gateway de notificação REST unificado que envia alertas para mais de 120 serviços, incluindo Slack, Discord, e-mail e notificações push para celular.
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O que você pode criar com Apprise API
A Apprise API é um microsserviço REST leve que encapsula a Biblioteca de Notificações Apprise, dando a qualquer aplicação um único endpoint para alcançar mais de 120 plataformas de notificação simultaneamente. Em vez de manter integrações separadas para Slack, Discord, PagerDuty, e-mail e notificações push móveis em cada serviço que você opera, você configura os destinos uma vez na Apprise API e roteia as notificações para todos eles através de uma única chamada HTTP.
A auto-hospedagem da Apprise API mantém a lógica de roteamento de notificações e quaisquer tokens de webhook sensíveis em sua própria infraestrutura, em vez de passar por um agregador de terceiros. O modo de configuração com estado persiste seus endpoints e modelos de notificação entre reinícios, enquanto a interface web integrada permite testar e gerenciar destinos sem escrever código.
Apprise API: principais recursos
120+ Serviços de Notificação
Alcance Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, e-mail e dezenas de outros através de uma única API unificada, eliminando a necessidade de manter integrações separadas por serviço.
Configuração com Estado
Armazene persistentemente os endpoints e modelos de notificação para que você possa referenciá-los por tag em várias aplicações sem repetir os detalhes de conexão em cada requisição.
Marcação e Roteamento
Organize destinos de notificação em grupos nomeados e envie alertas direcionados para o público certo — engenheiros de plantão, um canal de equipe específico ou todos os canais de uma vez — com um único parâmetro de tag.
Interface Web Integrada
Configure, teste e gerencie pontos de extremidade de notificação através de uma interface de usuário baseada em navegador, para que não desenvolvedores possam configurar novos destinos sem tocar diretamente na API REST.
Suporte para anexos
Envie arquivos, imagens e trechos de log junto com as mensagens de notificação, tornando os alertas mais acionáveis ao incluir as evidências necessárias para diagnosticar e responder imediatamente.
Por que executar Apprise API na Hostinger?
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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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