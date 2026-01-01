Implante o Databasus com instalação em um clique.
Gerenciador autogerenciado de backup de banco de dados para automatizar e monitorar backups em PostgreSQL, MySQL e MongoDB.
Escolha um plano VPS para Databasus
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Databasus
Databasus é uma ferramenta de gerenciamento de backup de banco de dados autogerenciada que centraliza backups automatizados para PostgreSQL, MySQL e MongoDB sob uma única interface web. Ela gerencia todo o ciclo de vida do backup — agendamento, execução, compressão, rotação de retenção e monitoramento de integridade — sem exigir scripts separados para cada tipo de banco de dados.
Hospedar o Databasus em seu VPS armazena backups diretamente em sua própria infraestrutura, eliminando taxas de armazenamento em nuvem por gigabyte e mantendo dados sensíveis sob seu controle. O painel web oferece visibilidade clara das taxas de sucesso de backup, uso de armazenamento e histórico de tarefas, enquanto recursos VPS dedicados garantem que as tarefas de backup sejam executadas sem impactar o desempenho do banco de dados de produção.
Databasus: principais recursos
Suporte a Múltiplos Bancos de Dados
Faz backup de PostgreSQL, MySQL e MongoDB a partir de uma interface unificada, substituindo a necessidade de gerenciar scripts de backup separados por mecanismo de banco de dados.
Agendamento Automatizado
Configure intervalos de backup e políticas de retenção para que backups diários, semanais e mensais girem automaticamente sem intervenção manual.
Painel Web
Monitore a integridade do backup, o uso de armazenamento e o histórico de tarefas a partir de uma interface centralizada com alertas para falhas que exigem atenção.
Verificação de Backup
Executa verificações de integridade após cada backup para confirmar que o backup é válido e utilizável antes que ele seja contabilizado na sua política de retenção.
Restauração Pontual
Restaurar bancos de dados para um snapshot de backup específico, permitindo a recuperação de desastres e testes seguros de dados de produção em ambientes de teste.
Por que executar Databasus na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.