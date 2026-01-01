Databasus é uma ferramenta de gerenciamento de backup de banco de dados autogerenciada que centraliza backups automatizados para PostgreSQL, MySQL e MongoDB sob uma única interface web. Ela gerencia todo o ciclo de vida do backup — agendamento, execução, compressão, rotação de retenção e monitoramento de integridade — sem exigir scripts separados para cada tipo de banco de dados.

Hospedar o Databasus em seu VPS armazena backups diretamente em sua própria infraestrutura, eliminando taxas de armazenamento em nuvem por gigabyte e mantendo dados sensíveis sob seu controle. O painel web oferece visibilidade clara das taxas de sucesso de backup, uso de armazenamento e histórico de tarefas, enquanto recursos VPS dedicados garantem que as tarefas de backup sejam executadas sem impactar o desempenho do banco de dados de produção.