Implante Lychee com um clique.
Plataforma de gerenciamento de fotos auto-hospedada com organização de álbuns, controles de compartilhamento e navegação com reconhecimento de metadados, desenvolvida para fotógrafos sérios.
Escolha um plano VPS para Lychee
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Lychee
Lychee é um sistema de gerenciamento de fotos de código aberto e refinado que transforma qualquer pasta de imagens em uma galeria online lindamente apresentada. Ele indexa metadados EXIF e IPTC, gera miniaturas responsivas, organiza fotos em álbuns aninhados e oferece compartilhamento público, protegido por senha e privado para álbuns individuais ou fotos únicas — tudo isso com uma interface web limpa e otimizada para dispositivos móveis.
Hospedar o Lychee em seu VPS mantém originais em resolução total, dados de localização e histórico de visualização em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregá-los a uma plataforma de fotos de terceiros. O aplicativo suporta MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite como backends e se integra perfeitamente com armazenamento de objetos, LDAP e provedores OAuth — tornando-o igualmente adequado para um arquivo de fotos pessoal ou uma biblioteca compartilhada por uma pequena equipe.
Lychee: principais recursos
Hierarquia de álbuns aninhados
Organize fotos em álbuns e sub-álbuns com reordenação de arrastar e soltar, seleção de imagem de capa e controles de compartilhamento por álbum.
Metadados EXIF e IPTC
Extração automática de tags de câmera, lente, exposição, GPS e IPTC para que os álbuns possam ser pesquisados e filtrados por corpo da câmera, distância focal ou localização.
Controles de compartilhamento granular
Torne álbuns públicos, protegidos por senha ou somente para convidados, e gere links de compartilhamento por álbum ou por foto sem expor o restante da sua biblioteca.
Suporte a RAW e HEIC
Manipulação nativa de formatos RAW e HEIC junto com JPEG, PNG e vídeo — o Lychee faz a transcodificação para a web enquanto preserva o arquivo original.
Login OAuth e LDAP
Conecte-se a provedores de identidade existentes, incluindo Google, GitHub e qualquer diretório LDAP, para que os colaboradores façam login com as credenciais que já possuem.
Backend de armazenamento de objetos
Opcionalmente, armazene fotos em armazenamento de objetos compatível com S3 para escalar sua biblioteca além do disco local, mantendo a mesma UX.
Por que executar Lychee na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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