Lychee é um sistema de gerenciamento de fotos de código aberto e refinado que transforma qualquer pasta de imagens em uma galeria online lindamente apresentada. Ele indexa metadados EXIF e IPTC, gera miniaturas responsivas, organiza fotos em álbuns aninhados e oferece compartilhamento público, protegido por senha e privado para álbuns individuais ou fotos únicas — tudo isso com uma interface web limpa e otimizada para dispositivos móveis.

Hospedar o Lychee em seu VPS mantém originais em resolução total, dados de localização e histórico de visualização em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregá-los a uma plataforma de fotos de terceiros. O aplicativo suporta MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite como backends e se integra perfeitamente com armazenamento de objetos, LDAP e provedores OAuth — tornando-o igualmente adequado para um arquivo de fotos pessoal ou uma biblioteca compartilhada por uma pequena equipe.