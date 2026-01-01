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Plataforma de gerenciamento de fotos auto-hospedada com organização de álbuns, controles de compartilhamento e navegação com reconhecimento de metadados, desenvolvida para fotógrafos sérios.

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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Lychee

Lychee é um sistema de gerenciamento de fotos de código aberto e refinado que transforma qualquer pasta de imagens em uma galeria online lindamente apresentada. Ele indexa metadados EXIF e IPTC, gera miniaturas responsivas, organiza fotos em álbuns aninhados e oferece compartilhamento público, protegido por senha e privado para álbuns individuais ou fotos únicas — tudo isso com uma interface web limpa e otimizada para dispositivos móveis.

Hospedar o Lychee em seu VPS mantém originais em resolução total, dados de localização e histórico de visualização em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregá-los a uma plataforma de fotos de terceiros. O aplicativo suporta MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite como backends e se integra perfeitamente com armazenamento de objetos, LDAP e provedores OAuth — tornando-o igualmente adequado para um arquivo de fotos pessoal ou uma biblioteca compartilhada por uma pequena equipe.

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O que você pode criar com {name}

Lychee: principais recursos

Hierarquia de álbuns aninhados

Organize fotos em álbuns e sub-álbuns com reordenação de arrastar e soltar, seleção de imagem de capa e controles de compartilhamento por álbum.

Metadados EXIF e IPTC

Extração automática de tags de câmera, lente, exposição, GPS e IPTC para que os álbuns possam ser pesquisados e filtrados por corpo da câmera, distância focal ou localização.

Controles de compartilhamento granular

Torne álbuns públicos, protegidos por senha ou somente para convidados, e gere links de compartilhamento por álbum ou por foto sem expor o restante da sua biblioteca.

Suporte a RAW e HEIC

Manipulação nativa de formatos RAW e HEIC junto com JPEG, PNG e vídeo — o Lychee faz a transcodificação para a web enquanto preserva o arquivo original.

Login OAuth e LDAP

Conecte-se a provedores de identidade existentes, incluindo Google, GitHub e qualquer diretório LDAP, para que os colaboradores façam login com as credenciais que já possuem.

Backend de armazenamento de objetos

Opcionalmente, armazene fotos em armazenamento de objetos compatível com S3 para escalar sua biblioteca além do disco local, mantendo a mesma UX.

Por que executar Lychee na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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