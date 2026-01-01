Implante MySQL com instalação em um clique.
O banco de dados relacional de código aberto mais popular do mundo, que impulsiona aplicações web e plataformas em todo o mundo.
Escolha um plano VPS para MySQL
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MySQL
MySQL é o banco de dados relacional de código aberto mais amplamente adotado no mundo, confiável como a camada de dados por trás de inúmeros sites, produtos SaaS e aplicações de negócios. Ele combina conformidade ACID completa através do motor de armazenamento InnoDB com replicação comprovada, um dialeto SQL maduro e amplo suporte a drivers em todas as principais linguagens de programação, para que os aplicativos e frameworks que você já usa se conectem a ele sem alterações.
Executar MySQL em seu próprio VPS oferece CPU, memória e disco dedicados para suas consultas, controle completo sobre configuração e ajuste, e um único servidor de banco de dados compartilhado para todas as suas aplicações — sem as taxas recorrentes e limites de recursos dos serviços de banco de dados gerenciados.
MySQL: principais recursos
Transações ACID
O mecanismo InnoDB fornece transações totalmente atômicas, consistentes, isoladas e duráveis, mantendo seus dados corretos sob gravações simultâneas e falhas.
Amplo Ecossistema
Drivers nativos para PHP, Python, Java, Node.js, Go e mais significam que quase todo framework e ferramenta se conecta ao MySQL pronto para uso.
Replicação e Escalabilidade
A replicação de origem-réplica integrada e a replicação de grupo permitem escalar leituras e construir topologias de alta disponibilidade à medida que sua carga de trabalho aumenta.
Suporte a Documentos JSON
Um tipo de dado JSON nativo com indexação permite armazenar dados de documentos flexíveis junto com tabelas relacionais em um único banco de dados.
Motor SQL Consolidado
Funções de janela, CTEs e um otimizador baseado em custo oferecem consultas rápidas e expressivas para tudo, desde pesquisas simples até análises complexas.
Por que executar MySQL na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.