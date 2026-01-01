MySQL é o banco de dados relacional de código aberto mais amplamente adotado no mundo, confiável como a camada de dados por trás de inúmeros sites, produtos SaaS e aplicações de negócios. Ele combina conformidade ACID completa através do motor de armazenamento InnoDB com replicação comprovada, um dialeto SQL maduro e amplo suporte a drivers em todas as principais linguagens de programação, para que os aplicativos e frameworks que você já usa se conectem a ele sem alterações.

Executar MySQL em seu próprio VPS oferece CPU, memória e disco dedicados para suas consultas, controle completo sobre configuração e ajuste, e um único servidor de banco de dados compartilhado para todas as suas aplicações — sem as taxas recorrentes e limites de recursos dos serviços de banco de dados gerenciados.