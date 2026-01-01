Teable é uma alternativa rápida e de código aberto ao Airtable que combina uma interface de planilha familiar com todo o poder de um banco de dados PostgreSQL. Ele suporta tipos de campo ricos, múltiplos modos de visualização, colaboração em tempo real e filtragem em nível de linha — tudo isso com o suporte de um banco de dados que você controla totalmente.

Hospedar o Teable em um VPS significa que os dados do seu negócio ficam na sua própria instância PostgreSQL, sem limites de linha, sem taxas por usuário e sem dependência de fornecedor. As equipes podem criar ferramentas internas, rastreadores de projetos e bancos de dados estilo CRM sem escrever código.