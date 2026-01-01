Implante Teable com instalação de um clique.
Banco de dados de código aberto e sem código com uma interface de planilha alimentado por PostgreSQL e colaboração em tempo real.
Escolha um plano VPS para Teable
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Teable
Teable é uma alternativa rápida e de código aberto ao Airtable que combina uma interface de planilha familiar com todo o poder de um banco de dados PostgreSQL. Ele suporta tipos de campo ricos, múltiplos modos de visualização, colaboração em tempo real e filtragem em nível de linha — tudo isso com o suporte de um banco de dados que você controla totalmente.
Hospedar o Teable em um VPS significa que os dados do seu negócio ficam na sua própria instância PostgreSQL, sem limites de linha, sem taxas por usuário e sem dependência de fornecedor. As equipes podem criar ferramentas internas, rastreadores de projetos e bancos de dados estilo CRM sem escrever código.
Teable: principais recursos
Backend PostgreSQL
Todos os dados são armazenados em um banco de dados PostgreSQL padrão de sua propriedade, sem formato proprietário ou aprisionamento de fornecedor.
Múltiplos tipos de visualização
Alterne entre visualizações de grade, galeria, kanban, calendário e formulário para trabalhar com dados no formato que melhor se adapta a cada fluxo de trabalho.
Colaboração em tempo real
Vários membros da equipe podem editar tabelas simultaneamente com atualizações em tempo real e sem conflitos.
Sem limites de linha
Ao contrário das alternativas SaaS, o Teable auto-hospedado não impõe limites artificiais em linhas, tabelas ou tamanho do espaço de trabalho.
Acesso à API
Uma API RESTful permite integrar dados do Teable com ferramentas externas, plataformas de automação e aplicações personalizadas.
Por que executar Teable na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.