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Plataforma de página de status de código aberto para monitorar serviços e comunicar incidentes aos usuários em tempo real.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Kener

Kener é um sistema de página de status de código aberto construído com SvelteKit que permite às equipes monitorar serviços e comunicar interrupções de forma transparente. Ele suporta múltiplos tipos de monitoramento — endpoints HTTP/API, TCP, DNS, certificados SSL, ping, consultas SQL, heartbeats e servidores de jogos — cada um rastreado e exibido em uma página de status pública com histórico de uptime e gráficos de tempo de resposta.

Auto-hospedar o Kener no seu VPS mantém todos os dados de monitoramento e histórico de incidentes sob seu controle. A instância Redis incluída lida com filas de tarefas e cache, enquanto os dados da aplicação são armazenados em SQLite por padrão — nenhum banco de dados externo é necessário. O primeiro usuário a se registrar na instância se torna o administrador.

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O que você pode criar com {name}

Kener: principais recursos

Monitoramento multiprotocolo

Monitore endpoints HTTP, portas TCP, registros DNS, certificados SSL, alvos de ping, heartbeats e servidores de jogos a partir de um único painel.

Gerenciamento de incidentes

Crie relatórios de incidentes com linhas do tempo de status com registro de data e hora, publique atualizações contínuas e arquive as resoluções para um histórico transparente de interrupções.

Manutenção programada

Anuncie a inatividade programada com antecedência para que os usuários vejam as próximas janelas de manutenção na página de status antes que o serviço seja interrompido.

Notificações multicanal

Alerta sua equipe via e-mail, Slack, Discord ou webhooks no momento em que um monitor muda de estado ou se recupera.

Selos de status incorporáveis

Adicione selos de status em tempo real ou iframes à sua documentação, site ou painel do aplicativo para exibir a saúde do serviço diretamente.

Acesso baseado em função

Convide membros da equipe com funções distintas para colaborar nas atualizações de incidentes e monitorar a configuração sem compartilhar o acesso de administrador.

Por que executar Kener na Hostinger?

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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