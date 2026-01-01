Kener é um sistema de página de status de código aberto construído com SvelteKit que permite às equipes monitorar serviços e comunicar interrupções de forma transparente. Ele suporta múltiplos tipos de monitoramento — endpoints HTTP/API, TCP, DNS, certificados SSL, ping, consultas SQL, heartbeats e servidores de jogos — cada um rastreado e exibido em uma página de status pública com histórico de uptime e gráficos de tempo de resposta.

Auto-hospedar o Kener no seu VPS mantém todos os dados de monitoramento e histórico de incidentes sob seu controle. A instância Redis incluída lida com filas de tarefas e cache, enquanto os dados da aplicação são armazenados em SQLite por padrão — nenhum banco de dados externo é necessário. O primeiro usuário a se registrar na instância se torna o administrador.