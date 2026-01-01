Implante Kener com instalação em um clique.
Plataforma de página de status de código aberto para monitorar serviços e comunicar incidentes aos usuários em tempo real.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kener
Kener é um sistema de página de status de código aberto construído com SvelteKit que permite às equipes monitorar serviços e comunicar interrupções de forma transparente. Ele suporta múltiplos tipos de monitoramento — endpoints HTTP/API, TCP, DNS, certificados SSL, ping, consultas SQL, heartbeats e servidores de jogos — cada um rastreado e exibido em uma página de status pública com histórico de uptime e gráficos de tempo de resposta.
Auto-hospedar o Kener no seu VPS mantém todos os dados de monitoramento e histórico de incidentes sob seu controle. A instância Redis incluída lida com filas de tarefas e cache, enquanto os dados da aplicação são armazenados em SQLite por padrão — nenhum banco de dados externo é necessário. O primeiro usuário a se registrar na instância se torna o administrador.
Kener: principais recursos
Monitoramento multiprotocolo
Monitore endpoints HTTP, portas TCP, registros DNS, certificados SSL, alvos de ping, heartbeats e servidores de jogos a partir de um único painel.
Gerenciamento de incidentes
Crie relatórios de incidentes com linhas do tempo de status com registro de data e hora, publique atualizações contínuas e arquive as resoluções para um histórico transparente de interrupções.
Manutenção programada
Anuncie a inatividade programada com antecedência para que os usuários vejam as próximas janelas de manutenção na página de status antes que o serviço seja interrompido.
Notificações multicanal
Alerta sua equipe via e-mail, Slack, Discord ou webhooks no momento em que um monitor muda de estado ou se recupera.
Selos de status incorporáveis
Adicione selos de status em tempo real ou iframes à sua documentação, site ou painel do aplicativo para exibir a saúde do serviço diretamente.
Acesso baseado em função
Convide membros da equipe com funções distintas para colaborar nas atualizações de incidentes e monitorar a configuração sem compartilhar o acesso de administrador.
Por que executar Kener na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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