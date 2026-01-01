Até 70% de desconto no Zammad

Implante Zammad com um clique.

Plataforma de central de ajuda e suporte ao cliente de código aberto que transforma e-mail, chat e canais sociais em um único fluxo de trabalho de tickets.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$43,99/mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante Zammad com um clique.

Escolha um plano VPS para Zammad

Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com Zammad

Zammad é um sistema de central de ajuda e suporte ao cliente totalmente de código aberto que consolida conversas de email, chat, telefone, Twitter, Facebook e Telegram em uma única fila de tickets. Os agentes trabalham a partir de uma caixa de entrada enquanto os clientes entram em contato com você no canal que preferirem, e cada interação é registrada em um perfil unificado do cliente com um histórico de auditoria completo.

Hospedar o Zammad por conta própria em seu próprio VPS mantém os dados do cliente, transcrições de conversas e métricas de SLA sob seu controle, sem taxas de licenciamento por agente. A plataforma escala de uma central de suporte de uma pessoa para uma operação multi-equipe com fluxos de trabalho personalizados, artigos de base de conhecimento e controle de tempo.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

Zammad: principais recursos

Caixa de entrada multicanal

Centralize os tickets de e-mail, chat web, Telegram, Twitter, Facebook e telefone em uma única fila para que os atendentes nunca precisem alternar entre ferramentas.

SLA e escalonamento

Defina metas de resposta e resolução por cliente ou tipo de ticket, com escalonamentos automáticos quando os prazos não são cumpridos.

Base de Conhecimento

Publique artigos públicos e internos com suporte multilíngue para desviar tickets repetitivos e integrar novos agentes mais rapidamente.

Pesquisa de texto completo

A pesquisa com suporte Elasticsearch em todos os tickets, artigos e registros de clientes retorna resultados em milissegundos, mesmo em escala.

Fluxos de trabalho personalizados

Construa automações baseadas em gatilhos e tarefas agendadas que encaminham tickets, enviam respostas e atualizam campos sem escrever código.

REST API e webhooks

Integre o Zammad com CRMs, ferramentas de monitoramento e chatbots através de uma API REST abrangente e webhooks de saída.

Por que executar Zammad na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

Buzz

Buzz

Espaço de trabalho auto-hospedado onde humanos e agentes de IA compartilham as mesmas salas

Selecionar
Apache Answer

Apache Answer

Plataforma de código aberto de perguntas e respostas para equipes e comunidades

Selecionar
Artalk

Artalk

Sistema de comentários leve e auto-hospedado com backend em Go e widget JS incorporável

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.