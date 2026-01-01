Zammad é um sistema de central de ajuda e suporte ao cliente totalmente de código aberto que consolida conversas de email, chat, telefone, Twitter, Facebook e Telegram em uma única fila de tickets. Os agentes trabalham a partir de uma caixa de entrada enquanto os clientes entram em contato com você no canal que preferirem, e cada interação é registrada em um perfil unificado do cliente com um histórico de auditoria completo.

Hospedar o Zammad por conta própria em seu próprio VPS mantém os dados do cliente, transcrições de conversas e métricas de SLA sob seu controle, sem taxas de licenciamento por agente. A plataforma escala de uma central de suporte de uma pessoa para uma operação multi-equipe com fluxos de trabalho personalizados, artigos de base de conhecimento e controle de tempo.