Implante Zammad com um clique.
Plataforma de central de ajuda e suporte ao cliente de código aberto que transforma e-mail, chat e canais sociais em um único fluxo de trabalho de tickets.
Escolha um plano VPS para Zammad
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Zammad
Zammad é um sistema de central de ajuda e suporte ao cliente totalmente de código aberto que consolida conversas de email, chat, telefone, Twitter, Facebook e Telegram em uma única fila de tickets. Os agentes trabalham a partir de uma caixa de entrada enquanto os clientes entram em contato com você no canal que preferirem, e cada interação é registrada em um perfil unificado do cliente com um histórico de auditoria completo.
Hospedar o Zammad por conta própria em seu próprio VPS mantém os dados do cliente, transcrições de conversas e métricas de SLA sob seu controle, sem taxas de licenciamento por agente. A plataforma escala de uma central de suporte de uma pessoa para uma operação multi-equipe com fluxos de trabalho personalizados, artigos de base de conhecimento e controle de tempo.
Zammad: principais recursos
Caixa de entrada multicanal
Centralize os tickets de e-mail, chat web, Telegram, Twitter, Facebook e telefone em uma única fila para que os atendentes nunca precisem alternar entre ferramentas.
SLA e escalonamento
Defina metas de resposta e resolução por cliente ou tipo de ticket, com escalonamentos automáticos quando os prazos não são cumpridos.
Base de Conhecimento
Publique artigos públicos e internos com suporte multilíngue para desviar tickets repetitivos e integrar novos agentes mais rapidamente.
Pesquisa de texto completo
A pesquisa com suporte Elasticsearch em todos os tickets, artigos e registros de clientes retorna resultados em milissegundos, mesmo em escala.
Fluxos de trabalho personalizados
Construa automações baseadas em gatilhos e tarefas agendadas que encaminham tickets, enviam respostas e atualizam campos sem escrever código.
REST API e webhooks
Integre o Zammad com CRMs, ferramentas de monitoramento e chatbots através de uma API REST abrangente e webhooks de saída.
Por que executar Zammad na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.