Implante Glances com instalação em um clique.
Ferramenta de monitoramento de sistema multiplataforma que fornece métricas de CPU, memória, disco, rede e contêiner em tempo real através de uma interface web.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Glances
O Glances é uma ferramenta completa de monitoramento de servidor que combina a visibilidade de top, htop, iotop e df em uma única interface web unificada. Ele fornece métricas em tempo real para CPU, memória, swap, E/S de disco, rede, processos e contêineres Docker em execução — juntamente com alertas configuráveis quando os limites são excedidos.
Hospedar o Glances em seu VPS oferece visibilidade completa da sua infraestrutura de servidor sem enviar dados de desempenho para serviços de monitoramento externos. Este modelo implanta o Glances com acesso somente leitura ao socket do Docker e namespace PID do host para que as métricas de contêiner e de nível de sistema sejam totalmente visíveis a partir da interface HTTPS segura.
Glances: principais recursos
Métricas do sistema em tempo real
Monitore CPU, memória, swap, médias de carga, E/S de disco e largura de banda da rede, tudo a partir de um único painel web.
Monitoramento de contêineres Docker
O uso de CPU, memória e rede por contêiner é visível juntamente com as métricas de sistema em nível de host em uma única visualização.
Alertas configuráveis
Defina limites para o uso de CPU, memória e disco para acionar alertas automáticos antes que o esgotamento de recursos cause problemas.
Exportação de Métricas
Exportar dados de desempenho para InfluxDB, Prometheus e outros bancos de dados de série temporal para análise de tendências de longo prazo.
RESTful API
Uma API REST integrada permite integrações personalizadas, consultas roteirizadas e a incorporação de métricas em outros painéis.
Por que executar Glances na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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