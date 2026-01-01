O Glances é uma ferramenta completa de monitoramento de servidor que combina a visibilidade de top, htop, iotop e df em uma única interface web unificada. Ele fornece métricas em tempo real para CPU, memória, swap, E/S de disco, rede, processos e contêineres Docker em execução — juntamente com alertas configuráveis quando os limites são excedidos.

Hospedar o Glances em seu VPS oferece visibilidade completa da sua infraestrutura de servidor sem enviar dados de desempenho para serviços de monitoramento externos. Este modelo implanta o Glances com acesso somente leitura ao socket do Docker e namespace PID do host para que as métricas de contêiner e de nível de sistema sejam totalmente visíveis a partir da interface HTTPS segura.