Ralph é um sistema de gerenciamento de ativos de código aberto e CMDB (Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração) construído pela Allegro para gerenciar infraestrutura de TI em escala. Ele cobre todo o ciclo de vida do ativo — desde a compra e atribuição até a aposentadoria — em racks de data center e ambientes de back-office, com visualização de data center integrada para layouts de rack e planejamento de capacidade de energia.

Hospedar o Ralph em seu VPS dá à sua equipe de TI uma única fonte de verdade para inventário de hardware, licenças de software, contratos e acordos de suporte sem custos de assinatura por ativo. Uma API REST abrangente torna o Ralph fácil de integrar com sistemas existentes de tickets, monitoramento e aquisição.