Implante Ralph com um clique.
Plataforma de gerenciamento de ativos de TI e infraestrutura de data center de código aberto com uma API REST completa.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Ralph
Ralph é um sistema de gerenciamento de ativos de código aberto e CMDB (Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração) construído pela Allegro para gerenciar infraestrutura de TI em escala. Ele cobre todo o ciclo de vida do ativo — desde a compra e atribuição até a aposentadoria — em racks de data center e ambientes de back-office, com visualização de data center integrada para layouts de rack e planejamento de capacidade de energia.
Hospedar o Ralph em seu VPS dá à sua equipe de TI uma única fonte de verdade para inventário de hardware, licenças de software, contratos e acordos de suporte sem custos de assinatura por ativo. Uma API REST abrangente torna o Ralph fácil de integrar com sistemas existentes de tickets, monitoramento e aquisição.
Ralph: principais recursos
Rastreamento do ciclo de vida de ativos
Acompanhe cada ativo desde o pedido de compra até a atribuição, manutenção e desativação, com histórico completo e trilha de auditoria para conformidade e relatórios de custos.
Visualização do Servidor
Mapeie layouts físicos de racks com posicionamento de arrastar e soltar, monitore o consumo de energia por rack e planeje expansões de capacidade antes que o hardware chegue.
REST API
Uma API REST abrangente permite integrar o Ralph com sistemas de tickets, plataformas de monitoramento e ferramentas de aquisição para automatizar as atualizações de inventário e eliminar a entrada de dados duplicados.
Gerenciamento de Licenças de Software
Acompanhe as licenças de software, contratos e acordos de suporte juntamente com os ativos de hardware para que você sempre saiba o que está licenciado, onde está implantado e quando as renovações são devidas.
Fluxos de trabalho personalizados
Defina estados de fluxo de trabalho flexíveis para as etapas do ciclo de vida dos ativos, para que seus processos de aquisição, operações e desativação sejam aplicados de forma consistente em toda a equipe.
Por que executar Ralph na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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