Apache Gravitino é um data lake de metadados geodistribuído e federado que oferece às equipes de dados um único lugar para gerenciar tabelas, esquemas, conjuntos de arquivos, modelos e políticas de acesso em catálogos heterogêneos. Ao contrário de um Hive Metastore tradicional, o Gravitino federa catálogos existentes sem copiar metadados e os expõe através de uma API REST unificada e uma interface web moderna, para que mecanismos como Trino, Spark, Flink e Doris possam consultar a mesma visão lógica.

Hospedar o Gravitino por conta própria em seu próprio VPS mantém a linhagem sensível, definições de esquema e mapeamentos de credenciais dentro do seu ambiente e evita o custo recorrente de serviços de metadados gerenciados. O endpoint de catálogo REST do Iceberg incluído está pronto para suportar tabelas lakehouse de forma imediata.