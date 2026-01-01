Implante Apache Gravitino com instalação em um clique.
Data lake de metadados de código aberto que unifica catálogos, esquemas e tabelas entre Iceberg, Hive, MySQL e PostgreSQL por trás de uma única API.
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O que você pode criar com Apache Gravitino
Apache Gravitino é um data lake de metadados geodistribuído e federado que oferece às equipes de dados um único lugar para gerenciar tabelas, esquemas, conjuntos de arquivos, modelos e políticas de acesso em catálogos heterogêneos. Ao contrário de um Hive Metastore tradicional, o Gravitino federa catálogos existentes sem copiar metadados e os expõe através de uma API REST unificada e uma interface web moderna, para que mecanismos como Trino, Spark, Flink e Doris possam consultar a mesma visão lógica.
Hospedar o Gravitino por conta própria em seu próprio VPS mantém a linhagem sensível, definições de esquema e mapeamentos de credenciais dentro do seu ambiente e evita o custo recorrente de serviços de metadados gerenciados. O endpoint de catálogo REST do Iceberg incluído está pronto para suportar tabelas lakehouse de forma imediata.
Apache Gravitino: principais recursos
Lago de metadados unificado
Federar catálogos Iceberg, Hive, JDBC e de sistema de arquivos por trás de uma única API REST e um namespace de três níveis metalake.catalog.schema.
Iceberg REST integrado
Fornece um endpoint de catálogo REST do Iceberg na porta 9001 para que Spark, Flink e Trino possam ler e gravar tabelas Iceberg sem um serviço externo.
Interface web moderna
Navegue por metalakes, catálogos, esquemas e tabelas, edite propriedades e inspecione a linhagem a partir de um console web integrado — nenhum contêiner extra é necessário.
Compatibilidade com múltiplos motores
Conectores Trino, Spark, Flink, Doris e PyIceberg se comunicam com o Gravitino para que os mesmos metadados alimentem cargas de trabalho SQL, em lote e de streaming.
Catálogos de conjuntos de arquivos e modelos
Gerencia conjuntos de arquivos não estruturados e metadados de modelos de ML juntamente com tabelas, dando às cargas de trabalho de IA e lakehouse um único plano de governança.
Por que executar Apache Gravitino na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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