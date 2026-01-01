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Data lake de metadados de código aberto que unifica catálogos, esquemas e tabelas entre Iceberg, Hive, MySQL e PostgreSQL por trás de uma única API.

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O que você pode criar com Apache Gravitino

Apache Gravitino é um data lake de metadados geodistribuído e federado que oferece às equipes de dados um único lugar para gerenciar tabelas, esquemas, conjuntos de arquivos, modelos e políticas de acesso em catálogos heterogêneos. Ao contrário de um Hive Metastore tradicional, o Gravitino federa catálogos existentes sem copiar metadados e os expõe através de uma API REST unificada e uma interface web moderna, para que mecanismos como Trino, Spark, Flink e Doris possam consultar a mesma visão lógica.

Hospedar o Gravitino por conta própria em seu próprio VPS mantém a linhagem sensível, definições de esquema e mapeamentos de credenciais dentro do seu ambiente e evita o custo recorrente de serviços de metadados gerenciados. O endpoint de catálogo REST do Iceberg incluído está pronto para suportar tabelas lakehouse de forma imediata.

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O que você pode criar com {name}

Apache Gravitino: principais recursos

Lago de metadados unificado

Federar catálogos Iceberg, Hive, JDBC e de sistema de arquivos por trás de uma única API REST e um namespace de três níveis metalake.catalog.schema.

Iceberg REST integrado

Fornece um endpoint de catálogo REST do Iceberg na porta 9001 para que Spark, Flink e Trino possam ler e gravar tabelas Iceberg sem um serviço externo.

Interface web moderna

Navegue por metalakes, catálogos, esquemas e tabelas, edite propriedades e inspecione a linhagem a partir de um console web integrado — nenhum contêiner extra é necessário.

Compatibilidade com múltiplos motores

Conectores Trino, Spark, Flink, Doris e PyIceberg se comunicam com o Gravitino para que os mesmos metadados alimentem cargas de trabalho SQL, em lote e de streaming.

Catálogos de conjuntos de arquivos e modelos

Gerencia conjuntos de arquivos não estruturados e metadados de modelos de ML juntamente com tabelas, dando às cargas de trabalho de IA e lakehouse um único plano de governança.

Por que executar Apache Gravitino na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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