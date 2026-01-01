HFS (HTTP File Server) é um servidor de compartilhamento de arquivos leve e auto-hospedado que transforma seu servidor VPS em um hub de compartilhamento de arquivos totalmente funcional, acessível de qualquer navegador. Ele oferece uma interface web limpa e responsiva para navegar, baixar e fazer upload de arquivos sem a necessidade de instalação de software cliente.

Com contas de usuário integradas, controle de acesso por pasta, limitação de largura de banda e um sistema de arquivos virtual, o HFS oferece controle total sobre quem pode acessar quais arquivos. A auto-hospedagem em seu próprio servidor VPS significa armazenamento e largura de banda ilimitados, sem taxas mensais por usuário.