Implante HFS com instalação de um clique.
Servidor de arquivos HTTP auto-hospedado que permite compartilhar arquivos diretamente do seu disco através de uma interface web moderna.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com HFS
HFS (HTTP File Server) é um servidor de compartilhamento de arquivos leve e auto-hospedado que transforma seu servidor VPS em um hub de compartilhamento de arquivos totalmente funcional, acessível de qualquer navegador. Ele oferece uma interface web limpa e responsiva para navegar, baixar e fazer upload de arquivos sem a necessidade de instalação de software cliente.
Com contas de usuário integradas, controle de acesso por pasta, limitação de largura de banda e um sistema de arquivos virtual, o HFS oferece controle total sobre quem pode acessar quais arquivos. A auto-hospedagem em seu próprio servidor VPS significa armazenamento e largura de banda ilimitados, sem taxas mensais por usuário.
HFS: principais recursos
Sistema de arquivos virtual
Organize o conteúdo compartilhado em uma estrutura de pastas virtual, independente do layout real do seu disco, dando a você controle total sobre o que os usuários veem.
Contas de usuário e permissões
Crie contas com permissões de leitura, escrita e exclusão por pasta para que diferentes usuários acessem apenas os arquivos que estão autorizados a ver.
Envios e downloads retomáveis
Suporta transferências retomáveis para que grandes operações de arquivo sobrevivam a interrupções de rede sem precisar começar do zero.
Limitação de largura de banda
Defina limites de velocidade de upload e download por usuário ou globalmente para manter seu servidor responsivo mesmo durante transferências de arquivos pesadas.
Sistema de plugins
Estenda o HFS com plugins da comunidade para miniaturas, autenticação LDAP, proteção anti-força bruta, temas e muito mais.
Por que executar HFS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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