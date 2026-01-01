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Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Buildbot

Buildbot é uma estrutura de integração contínua e entrega baseada em Python que automatiza a construção, o teste e a implantação de software. Ao contrário de serviços de CI hospedados com opiniões pré-definidas, o Buildbot é totalmente configurável em código Python — cada gatilho, agendador, construtor e relator é definido programaticamente, dando às equipes controle preciso sobre seus pipelines de build sem as limitações de esquemas YAML declarativos.

Hospedar o Buildbot por conta própria em um VPS mantém sua infraestrutura de build em servidores que você controla, sem cobrança por minuto, sem limites de repositório e sem dependência do uptime de provedores de CI externos. A arquitetura mestre-trabalhador escala de um único trabalhador em um VPS pequeno para dezenas de trabalhadores em máquinas dedicadas, tudo coordenado a partir de um painel web central.

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O que você pode criar com {name}

Buildbot: principais recursos

Pipelines configurados em Python

Defina cada etapa de construção, gatilho e notificação em código Python para uma flexibilidade completa que as configurações declarativas YAML não conseguem igualar.

Arquitetura de trabalhadores distribuídos

Execute compilações em qualquer número de agentes — contêineres locais, máquinas remotas ou VMs na nuvem — todos coordenados a partir de um mestre.

Painel de construção web

Monitore o histórico de compilação, o progresso em tempo real e o status dos workers a partir da interface web do Buildbot com visualizações em cascata, console e grade.

Agendamento flexível

Acione builds em commits de código, agendamentos de tempo, solicitações manuais ou resultados de builds upstream usando objetos agendadores componíveis.

REST API e relatores

Consulte o status da build via API REST e envie notificações para e-mail, Slack, verificações de status do GitHub ou qualquer endpoint de webhook personalizado.

Por que executar Buildbot na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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