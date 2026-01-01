Implante o Buildbot em uma instalação com um clique.
Estrutura de CI/CD de código aberto flexível para automatizar compilações de software, testes e implantações em workers distribuídos.
Escolha um plano VPS para Buildbot
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Buildbot
Buildbot é uma estrutura de integração contínua e entrega baseada em Python que automatiza a construção, o teste e a implantação de software. Ao contrário de serviços de CI hospedados com opiniões pré-definidas, o Buildbot é totalmente configurável em código Python — cada gatilho, agendador, construtor e relator é definido programaticamente, dando às equipes controle preciso sobre seus pipelines de build sem as limitações de esquemas YAML declarativos.
Hospedar o Buildbot por conta própria em um VPS mantém sua infraestrutura de build em servidores que você controla, sem cobrança por minuto, sem limites de repositório e sem dependência do uptime de provedores de CI externos. A arquitetura mestre-trabalhador escala de um único trabalhador em um VPS pequeno para dezenas de trabalhadores em máquinas dedicadas, tudo coordenado a partir de um painel web central.
Buildbot: principais recursos
Pipelines configurados em Python
Defina cada etapa de construção, gatilho e notificação em código Python para uma flexibilidade completa que as configurações declarativas YAML não conseguem igualar.
Arquitetura de trabalhadores distribuídos
Execute compilações em qualquer número de agentes — contêineres locais, máquinas remotas ou VMs na nuvem — todos coordenados a partir de um mestre.
Painel de construção web
Monitore o histórico de compilação, o progresso em tempo real e o status dos workers a partir da interface web do Buildbot com visualizações em cascata, console e grade.
Agendamento flexível
Acione builds em commits de código, agendamentos de tempo, solicitações manuais ou resultados de builds upstream usando objetos agendadores componíveis.
REST API e relatores
Consulte o status da build via API REST e envie notificações para e-mail, Slack, verificações de status do GitHub ou qualquer endpoint de webhook personalizado.
Por que executar Buildbot na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.