Buildbot é uma estrutura de integração contínua e entrega baseada em Python que automatiza a construção, o teste e a implantação de software. Ao contrário de serviços de CI hospedados com opiniões pré-definidas, o Buildbot é totalmente configurável em código Python — cada gatilho, agendador, construtor e relator é definido programaticamente, dando às equipes controle preciso sobre seus pipelines de build sem as limitações de esquemas YAML declarativos.

Hospedar o Buildbot por conta própria em um VPS mantém sua infraestrutura de build em servidores que você controla, sem cobrança por minuto, sem limites de repositório e sem dependência do uptime de provedores de CI externos. A arquitetura mestre-trabalhador escala de um único trabalhador em um VPS pequeno para dezenas de trabalhadores em máquinas dedicadas, tudo coordenado a partir de um painel web central.