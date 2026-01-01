O Convex é uma plataforma de banco de dados reativa que reimagina a arquitetura de backend para aplicações modernas. Ele combina um banco de dados de documentos com assinaturas de consulta em tempo real, transações ACID e funções serverless que são executadas diretamente junto com seus dados — tudo em uma única plataforma integrada. Quando os dados são alterados, cada cliente inscrito é atualizado automaticamente sem polling ou gerenciamento manual de WebSocket.

Hospedar o Convex por conta própria no seu VPS oferece computação dedicada para um desempenho consistente do banco de dados e soberania total dos dados, o que é fundamental para aplicações que lidam com dados de usuários sujeitos a regulamentações de privacidade. Esta implantação inclui o backend do Convex para armazenamento de dados e execução de funções, e o painel para gerenciar seu banco de dados, monitorar consultas e implantar funções serverless. Após o primeiro lançamento, gere uma chave de administrador executando: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh