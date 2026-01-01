Implante Convex com instalação em um clique.
Plataforma de banco de dados reativa de código aberto com consultas em tempo real, transações ACID e funções serverless para aplicações modernas.
Escolha um plano VPS para Convex
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Convex
O Convex é uma plataforma de banco de dados reativa que reimagina a arquitetura de backend para aplicações modernas. Ele combina um banco de dados de documentos com assinaturas de consulta em tempo real, transações ACID e funções serverless que são executadas diretamente junto com seus dados — tudo em uma única plataforma integrada. Quando os dados são alterados, cada cliente inscrito é atualizado automaticamente sem polling ou gerenciamento manual de WebSocket.
Hospedar o Convex por conta própria no seu VPS oferece computação dedicada para um desempenho consistente do banco de dados e soberania total dos dados, o que é fundamental para aplicações que lidam com dados de usuários sujeitos a regulamentações de privacidade. Esta implantação inclui o backend do Convex para armazenamento de dados e execução de funções, e o painel para gerenciar seu banco de dados, monitorar consultas e implantar funções serverless. Após o primeiro lançamento, gere uma chave de administrador executando: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Convex: principais recursos
Consultas reativas em tempo real
Consultas enviam atualizações automaticamente para clientes conectados no momento em que os dados mudam, sem polling ou código WebSocket manual.
Transações ACID
Cada gravação é totalmente transacional, garantindo a consistência dos dados em atualizações concorrentes em aplicações multiusuário.
Funções sem servidor
Escreva a lógica de backend como funções TypeScript que são executadas diretamente dentro do motor do banco de dados, co-localizadas com seus dados.
Armazenamento de arquivos integrado
Armazene e sirva arquivos nativamente sem configurar um serviço de armazenamento de objetos separado ou integração de CDN.
Depuração com viagem no tempo
Inspecione estados de dados históricos e reproduza consultas anteriores para diagnosticar bugs sem reproduzi-los em produção.
Por que executar Convex na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.