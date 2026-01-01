TimeTagger é um rastreador de tempo de código aberto baseado na web, construído em torno de uma linha do tempo interativa e um fluxo de trabalho baseado em tags, em vez de hierarquias de projeto rígidas. Projetado para freelancers, consultores e indivíduos que cobram por hora, ele substitui softwares de controle de horas desajeitados por uma UI rápida e amigável ao teclado que funciona em qualquer navegador moderno e sincroniza entre dispositivos.

Hospedar o TimeTagger em seu próprio servidor VPS mantém cada minuto registrado, tag de cliente e exportação de fatura sob seu controle — sem SaaS de terceiros mantendo seu histórico de faturamento como refém, sem taxas por usuário e sem risco de uma conta ser encerrada durante uma semana agitada.