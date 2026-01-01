Implante o TimeTagger com um clique.
Rastreador de tempo pessoal que prioriza a privacidade, com uma linha do tempo interativa, tags, relatórios e um fluxo de trabalho Pomodoro integrado.
Escolha um plano VPS para TimeTagger
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
O que você pode criar com TimeTagger
TimeTagger é um rastreador de tempo de código aberto baseado na web, construído em torno de uma linha do tempo interativa e um fluxo de trabalho baseado em tags, em vez de hierarquias de projeto rígidas. Projetado para freelancers, consultores e indivíduos que cobram por hora, ele substitui softwares de controle de horas desajeitados por uma UI rápida e amigável ao teclado que funciona em qualquer navegador moderno e sincroniza entre dispositivos.
Hospedar o TimeTagger em seu próprio servidor VPS mantém cada minuto registrado, tag de cliente e exportação de fatura sob seu controle — sem SaaS de terceiros mantendo seu histórico de faturamento como refém, sem taxas por usuário e sem risco de uma conta ser encerrada durante uma semana agitada.
TimeTagger: principais recursos
Linha do tempo interativa
Visualize seu dia em uma linha do tempo com zoom onde você pode arrastar, redimensionar e dividir registros para corresponder exatamente à forma como o trabalho aconteceu.
Rastreamento Baseado em Etiquetas
Ignore estruturas de projeto rígidas e rotule o trabalho com tags de formato livre, para que o mesmo registro possa pertencer a um cliente, uma tarefa e um código de faturamento ao mesmo tempo.
Relatórios PDF e CSV
Gerar relatórios filtrados por tag, período ou alvo e exportá-los como PDF ou CSV para faturamento, contabilidade e atualizações da equipe.
Metas e Pomodoro
Defina metas de horas diárias, semanais ou mensais e execute sessões Pomodoro focadas diretamente dentro do rastreador — sem a necessidade de aplicativos extras.
Sincronização entre dispositivos
Acompanhe do desktop, tablet ou celular com a interface web responsiva e tenha cada alteração sincronizada automaticamente com seu servidor auto-hospedado.
Privacidade desde a concepção
Todos os registros ficam armazenados em um banco de dados SQLite local no seu servidor VPS, assim, nomes de clientes, horas e dados de faturamento nunca chegam a uma nuvem de terceiros.
Por que executar TimeTagger na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Localização recomendada do servidor:
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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