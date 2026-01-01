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Ferramenta de gerenciamento de solicitações de mídia que permite aos usuários descobrir e solicitar filmes e séries de TV para Jellyfin, Emby e Plex.

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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Jellyseerr

Jellyseerr é um front-end de solicitação e gerenciamento de mídia para servidores de mídia auto-hospedados, projetado para oferecer aos usuários uma forma elegante de descobrir e solicitar conteúdo sem acesso direto ao Sonarr ou Radarr. Os usuários navegam por um catálogo rico, enviam solicitações e recebem notificações quando o conteúdo fica disponível — enquanto os administradores aprovam as solicitações e gerenciam o atendimento através de um painel limpo.

Auto-hospedar o Jellyseerr junto com seu servidor de mídia mantém todo o histórico de solicitações, contas de usuário e credenciais de integração em seu próprio VPS. Os usuários podem navegar e solicitar conteúdo 24 horas por dia, de qualquer dispositivo, com login único de suas contas existentes do Jellyfin, Emby ou Plex, tornando a experiência fluida desde o momento em que fazem login.

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O que você pode criar com {name}

Jellyseerr: principais recursos

Jellyfin SSO

Usuários fazem login com suas credenciais existentes do Jellyfin, Emby ou Plex — sem a necessidade de criar uma conta separada para seus usuários existentes do servidor de mídia.

Integração Sonarr e Radarr

Pedidos aprovados são enviados diretamente para Sonarr ou Radarr para download automático e adição à biblioteca sem etapas manuais do administrador.

Fluxo de trabalho de aprovação de solicitação

Administradores revisam as solicitações pendentes a partir de um painel central e as aprovam ou negam com um único clique antes que o atendimento comece.

Permissões Granulares

Controle de acesso baseado em função com cotas e limites de solicitação por usuário impede que qualquer usuário sobrecarregue as filas de download.

Notificações Multicanal

Notifique os usuários via Discord, Telegram, Slack, e-mail, Pushover e webhooks quando o conteúdo solicitado estiver disponível para assistir.

Por que executar Jellyseerr na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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