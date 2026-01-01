Jellyseerr é um front-end de solicitação e gerenciamento de mídia para servidores de mídia auto-hospedados, projetado para oferecer aos usuários uma forma elegante de descobrir e solicitar conteúdo sem acesso direto ao Sonarr ou Radarr. Os usuários navegam por um catálogo rico, enviam solicitações e recebem notificações quando o conteúdo fica disponível — enquanto os administradores aprovam as solicitações e gerenciam o atendimento através de um painel limpo.

Auto-hospedar o Jellyseerr junto com seu servidor de mídia mantém todo o histórico de solicitações, contas de usuário e credenciais de integração em seu próprio VPS. Os usuários podem navegar e solicitar conteúdo 24 horas por dia, de qualquer dispositivo, com login único de suas contas existentes do Jellyfin, Emby ou Plex, tornando a experiência fluida desde o momento em que fazem login.