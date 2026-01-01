Implante o Jellyseerr com instalação em um clique.
Ferramenta de gerenciamento de solicitações de mídia que permite aos usuários descobrir e solicitar filmes e séries de TV para Jellyfin, Emby e Plex.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Jellyseerr
Jellyseerr é um front-end de solicitação e gerenciamento de mídia para servidores de mídia auto-hospedados, projetado para oferecer aos usuários uma forma elegante de descobrir e solicitar conteúdo sem acesso direto ao Sonarr ou Radarr. Os usuários navegam por um catálogo rico, enviam solicitações e recebem notificações quando o conteúdo fica disponível — enquanto os administradores aprovam as solicitações e gerenciam o atendimento através de um painel limpo.
Auto-hospedar o Jellyseerr junto com seu servidor de mídia mantém todo o histórico de solicitações, contas de usuário e credenciais de integração em seu próprio VPS. Os usuários podem navegar e solicitar conteúdo 24 horas por dia, de qualquer dispositivo, com login único de suas contas existentes do Jellyfin, Emby ou Plex, tornando a experiência fluida desde o momento em que fazem login.
Jellyseerr: principais recursos
Jellyfin SSO
Usuários fazem login com suas credenciais existentes do Jellyfin, Emby ou Plex — sem a necessidade de criar uma conta separada para seus usuários existentes do servidor de mídia.
Integração Sonarr e Radarr
Pedidos aprovados são enviados diretamente para Sonarr ou Radarr para download automático e adição à biblioteca sem etapas manuais do administrador.
Fluxo de trabalho de aprovação de solicitação
Administradores revisam as solicitações pendentes a partir de um painel central e as aprovam ou negam com um único clique antes que o atendimento comece.
Permissões Granulares
Controle de acesso baseado em função com cotas e limites de solicitação por usuário impede que qualquer usuário sobrecarregue as filas de download.
Notificações Multicanal
Notifique os usuários via Discord, Telegram, Slack, e-mail, Pushover e webhooks quando o conteúdo solicitado estiver disponível para assistir.
Por que executar Jellyseerr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.