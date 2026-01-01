Grimmory é um gerenciador de coleção de livros autogerenciado abrangente que transforma arquivos digitais espalhados em uma biblioteca lindamente organizada. Ele suporta e-books (EPUB, MOBI, AZW), PDFs, quadrinhos (CBZ, CBR) e audiolivros (M4B, MP3), e busca automaticamente títulos, capas, descrições e gêneros do Google Livros, Open Library e Amazon no momento em que os arquivos são adicionados.

A hospedagem própria no seu VPS remove cotas de armazenamento, bloqueio de plataforma e monitoramento de conteúdo comuns em serviços comerciais de e-books. Sua biblioteca inteira — juntamente com o progresso de leitura, destaques e contas multiusuário — permanece no hardware que você possui, acessível de qualquer navegador ou sincronizada com e-readers Kobo via OPDS.