Implante Grimmory com instalação em um clique.
Gerenciador de biblioteca digital auto-hospedado para e-books, quadrinhos e audiolivros com metadados automáticos e um leitor integrado.
Escolha um plano VPS para Grimmory
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Grimmory
Grimmory é um gerenciador de coleção de livros autogerenciado abrangente que transforma arquivos digitais espalhados em uma biblioteca lindamente organizada. Ele suporta e-books (EPUB, MOBI, AZW), PDFs, quadrinhos (CBZ, CBR) e audiolivros (M4B, MP3), e busca automaticamente títulos, capas, descrições e gêneros do Google Livros, Open Library e Amazon no momento em que os arquivos são adicionados.
A hospedagem própria no seu VPS remove cotas de armazenamento, bloqueio de plataforma e monitoramento de conteúdo comuns em serviços comerciais de e-books. Sua biblioteca inteira — juntamente com o progresso de leitura, destaques e contas multiusuário — permanece no hardware que você possui, acessível de qualquer navegador ou sincronizada com e-readers Kobo via OPDS.
Grimmory: principais recursos
Enriquecimento Automático de Metadados
Arte da capa, detalhes do autor, descrições e gêneros são buscados automaticamente do Google Livros, Open Library e Amazon quando os livros são importados.
Leitor Multiformato Integrado
Leia arquivos EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ e CBR diretamente no navegador com temas personalizáveis, tamanhos de fonte e acompanhamento do progresso de leitura.
Kobo & OPDS Sincronização
Sincronize sua biblioteca e posição de leitura com e-readers Kobo e qualquer aplicativo compatível com OPDS para leitura offline contínua em dispositivos dedicados.
BookDrop Importação Automática
Solte novos arquivos em uma pasta monitorada e o Grimmory os importa automaticamente — sem a necessidade de uploads manuais ou entrada de metadados.
Suporte a Múltiplos Usuários
Crie contas individuais com históricos de leitura separados e níveis de permissão, tornando o Grimmory ideal para famílias e grupos de leitura que compartilham uma biblioteca.
Por que executar Grimmory na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.