Thumbor é um servidor de processamento de imagem inteligente baseado em Python que lida com redimensionamento, corte e filtragem através de parâmetros de URL — sem a necessidade de alterações no código do aplicativo para integrar. O que diferencia o Thumbor de redimensionadores de imagem genéricos é seu corte inteligente com IA: ele detecta automaticamente rostos e recursos importantes em uma imagem antes de cortar, garantindo que o assunto nunca seja cortado acidentalmente.

Usado em produção por Wikipedia, Globo.com, Forbes e Vox Media para servir bilhões de imagens, o Thumbor é testado em batalha em larga escala. Ele não requer dependências externas para operação básica. A auto-hospedagem substitui as taxas de SaaS por transformação por um custo fixo de VPS e mantém seu pipeline de mídia inteiramente dentro de sua própria infraestrutura.