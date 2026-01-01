Implante Thumbor com instalação em um clique.
Servidor de imagens inteligente de código aberto que corta, redimensiona e filtra imagens sob demanda através de requisições simples baseadas em URL.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Thumbor
Thumbor é um servidor de processamento de imagem inteligente baseado em Python que lida com redimensionamento, corte e filtragem através de parâmetros de URL — sem a necessidade de alterações no código do aplicativo para integrar. O que diferencia o Thumbor de redimensionadores de imagem genéricos é seu corte inteligente com IA: ele detecta automaticamente rostos e recursos importantes em uma imagem antes de cortar, garantindo que o assunto nunca seja cortado acidentalmente.
Usado em produção por Wikipedia, Globo.com, Forbes e Vox Media para servir bilhões de imagens, o Thumbor é testado em batalha em larga escala. Ele não requer dependências externas para operação básica. A auto-hospedagem substitui as taxas de SaaS por transformação por um custo fixo de VPS e mantém seu pipeline de mídia inteiramente dentro de sua própria infraestrutura.
Thumbor: principais recursos
Detecção inteligente de rosto
A detecção de rosto e recursos integrada garante que a parte mais importante de uma imagem permaneça centralizada ao cortar para diferentes proporções de aspecto.
Processamento baseado em URL
Redimensione, corte, filtre e converta imagens criando uma URL — nenhum SDK é necessário, funciona com qualquer linguagem ou framework.
Seleção automática de formato
Sirva WebP automaticamente para navegadores que o suportam, com fallback para JPEG ou PNG, reduzindo a largura de banda sem trabalho extra.
Sistema de filtros extensível
Aplique brilho, contraste, marcas d'água, cantos arredondados e desfoque via parâmetros de URL ou plugins de filtro Python personalizados.
Cache de resultados
Os resultados processados são armazenados em cache para evitar o reprocessamento de solicitações idênticas, reduzindo significativamente a carga da CPU em grandes volumes de tráfego.
Por que executar Thumbor na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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