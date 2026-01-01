O SearXNG é um mecanismo de metapesquisa focado na privacidade que consulta Google, Bing, DuckDuckGo e dezenas de outros provedores de pesquisa simultaneamente, retornando resultados agregados sem criar um perfil de usuário ou armazenar histórico de pesquisa. Ao contrário dos mecanismos de pesquisa comerciais que monetizam consultas através de criação de perfil e segmentação de anúncios, o SearXNG oferece acesso irrestrito às informações da web.

Auto-hospedagem significa que suas pesquisas passam por uma infraestrutura que você controla, em vez de instâncias públicas operadas por partes desconhecidas. Você decide quais provedores de pesquisa são incluídos, como os resultados são filtrados e quem pode acessar sua instância — sem depender de servidores comunitários compartilhados que podem sofrer tempo de inatividade ou limitação de taxa.