Implante o SearXNG com um clique.
Metabuscador que respeita a privacidade, agregando resultados de dezenas de fontes sem armazenar consultas ou rastrear usuários.
Escolha um plano VPS para SearXNG
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SearXNG
O SearXNG é um mecanismo de metapesquisa focado na privacidade que consulta Google, Bing, DuckDuckGo e dezenas de outros provedores de pesquisa simultaneamente, retornando resultados agregados sem criar um perfil de usuário ou armazenar histórico de pesquisa. Ao contrário dos mecanismos de pesquisa comerciais que monetizam consultas através de criação de perfil e segmentação de anúncios, o SearXNG oferece acesso irrestrito às informações da web.
Auto-hospedagem significa que suas pesquisas passam por uma infraestrutura que você controla, em vez de instâncias públicas operadas por partes desconhecidas. Você decide quais provedores de pesquisa são incluídos, como os resultados são filtrados e quem pode acessar sua instância — sem depender de servidores comunitários compartilhados que podem sofrer tempo de inatividade ou limitação de taxa.
SearXNG: principais recursos
Sem Registro de Consultas
Pesquisas nunca são armazenadas ou vinculadas à sua identidade, eliminando o perfilamento e o rastreamento comportamental inerentes aos mecanismos de busca comerciais.
Agregação Multifonte
Consulta dezenas de mecanismos de busca simultaneamente, reduzindo o viés dos resultados e fornecendo uma cobertura mais ampla do que qualquer provedor único.
Motores Configuráveis
Escolha exatamente quais provedores de pesquisa incluir ou excluir, adaptando a combinação de resultados às suas necessidades de pesquisa e preferências de privacidade.
Pesquisa de Categoria
Categorias de pesquisa dedicadas para web, imagens, vídeo, notícias e fontes especializadas mantêm os resultados relevantes para o tipo de conteúdo que você precisa.
Sem Cookies ou Rastreamento
Funciona sem cookies ou scripts de rastreamento, tornando-o adequado para pesquisas sensíveis à privacidade e uso em ambientes restritos.
Por que executar SearXNG na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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