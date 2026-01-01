FileFlows é um sistema inteligente de processamento de arquivos que gerencia e otimiza automaticamente sua biblioteca de mídia por meio de fluxos de trabalho visuais personalizáveis. Ele monitora diretórios em busca de novos arquivos, aplica regras inteligentes de transcodificação e pode reduzir os requisitos de armazenamento em até 90% — tudo sem intervenção manual. O suporte à aceleração de hardware para Intel QuickSync, NVIDIA e AMD mantém o processamento rápido mesmo em grandes bibliotecas.

Hospedar o FileFlows em seu VPS oferece aos seus fluxos de trabalho de mídia recursos de CPU dedicados 24 horas por dia, mantém o processamento da sua biblioteca completamente privado e evita os custos por arquivo e os limites de largura de banda de serviços de transcodificação baseados em nuvem.