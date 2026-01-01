Implante FileFlows em um clique.
Processador automatizado de arquivos de mídia que transcodifica e otimiza sua biblioteca de forma inteligente, reduzindo o tamanho dos arquivos em até 90%.
Escolha um plano VPS para FileFlows
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FileFlows
FileFlows é um sistema inteligente de processamento de arquivos que gerencia e otimiza automaticamente sua biblioteca de mídia por meio de fluxos de trabalho visuais personalizáveis. Ele monitora diretórios em busca de novos arquivos, aplica regras inteligentes de transcodificação e pode reduzir os requisitos de armazenamento em até 90% — tudo sem intervenção manual. O suporte à aceleração de hardware para Intel QuickSync, NVIDIA e AMD mantém o processamento rápido mesmo em grandes bibliotecas.
Hospedar o FileFlows em seu VPS oferece aos seus fluxos de trabalho de mídia recursos de CPU dedicados 24 horas por dia, mantém o processamento da sua biblioteca completamente privado e evita os custos por arquivo e os limites de largura de banda de serviços de transcodificação baseados em nuvem.
FileFlows: principais recursos
Designer de Fluxo Visual
Crie pipelines de processamento personalizados com um editor de fluxo de arrastar e soltar — sem necessidade de script para criar fluxos de trabalho complexos de várias etapas.
Até 90% de Redução de Tamanho
A transcodificação inteligente para H.265/HEVC, AV1 e outros codecs modernos reduz drasticamente o tamanho dos arquivos, preservando a qualidade visual.
Aceleração de Hardware
Suporta Intel QuickSync, NVIDIA NVENC e codificadores AMD para descarregar a transcodificação da CPU e processar arquivos significativamente mais rápido.
Monitoramento Automático de Arquivos
Monitora diretórios em busca de novos arquivos e aciona o processamento automaticamente, para que sua biblioteca permaneça otimizada sem qualquer intervenção manual.
Ecossistema de Plugins
Estenda o FileFlows com plugins para normalização de áudio, gerenciamento de legendas, renomeação de arquivos e integração com servidores de mídia como Plex e Jellyfin.
Por que executar FileFlows na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.