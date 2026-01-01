O PdfDing é um gerenciador e visualizador de PDF auto-hospedado que memoriza sua posição de leitura em todos os dispositivos, assim você pode começar a ler em um computador e continuar em um telefone sem perder o ponto. Os arquivos são organizados em espaços de trabalho e coleções com marcação multinível, favoritos e arquivamento. O visualizador baseado em navegador permite que você anote, destaque, adicione texto, desenhe e assine documentos — com todas as anotações armazenadas no servidor e sincronizadas em todos os dispositivos.

Auto-hospedar o PdfDing em seu próprio VPS mantém sua biblioteca de documentos privada: nenhum arquivo enviado para um serviço de nuvem, nenhuma análise de uso e controle total sobre quem pode acessar sua instância. Opcional OIDC single sign-on, autenticação de dois fatores e controles de acesso por link o tornam prático para uso pessoal e em pequenas equipes.