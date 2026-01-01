Implante o PdfDing com instalação de um clique.
Gerenciador de PDF auto-hospedado com visualização baseada em navegador, anotação e sincronização da posição de leitura entre dispositivos.
Escolha um plano VPS para PdfDing
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PdfDing
O PdfDing é um gerenciador e visualizador de PDF auto-hospedado que memoriza sua posição de leitura em todos os dispositivos, assim você pode começar a ler em um computador e continuar em um telefone sem perder o ponto. Os arquivos são organizados em espaços de trabalho e coleções com marcação multinível, favoritos e arquivamento. O visualizador baseado em navegador permite que você anote, destaque, adicione texto, desenhe e assine documentos — com todas as anotações armazenadas no servidor e sincronizadas em todos os dispositivos.
Auto-hospedar o PdfDing em seu próprio VPS mantém sua biblioteca de documentos privada: nenhum arquivo enviado para um serviço de nuvem, nenhuma análise de uso e controle total sobre quem pode acessar sua instância. Opcional OIDC single sign-on, autenticação de dois fatores e controles de acesso por link o tornam prático para uso pessoal e em pequenas equipes.
PdfDing: principais recursos
Sincronização entre dispositivos
Posição de leitura, anotações e assinaturas digitais sincronizam em todos os dispositivos para que você nunca perca seu lugar ao alternar entre desktop e celular.
Anotação e edição
Adicione texto, destaques, desenhos e comentários diretamente no navegador — nenhuma ferramenta de terceiros é necessária — com anotações armazenadas no lado do servidor.
Coleções e marcação
Organize PDFs em espaços de trabalho e coleções com tags multinível, favoritar e arquivamento para uma biblioteca pessoal ou de equipe estruturada.
Assinaturas digitais
Assine documentos no navegador e tenha as assinaturas sincronizadas e preservadas em todos os seus dispositivos sem instalar nenhum software de desktop.
SSO e autenticação de dois fatores
Integre com qualquer provedor OIDC para login único e proteja as contas com autenticação de dois fatores usando TOTP ou chave de hardware WebAuthn.
Links compartilháveis
Gerar links de compartilhamento com controle de acesso e códigos QR para PDFs individuais, facilitando o compartilhamento de documentos sem conceder acesso total à conta.
Por que executar PdfDing na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.