Autobase é uma alternativa de código aberto a serviços de banco de dados gerenciados em nuvem, como Amazon RDS e Google Cloud SQL, oferecendo provisionamento automatizado de cluster PostgreSQL, configuração de alta disponibilidade e gerenciamento centralizado por meio de um console web intuitivo. Com mais de 4.000 estrelas no GitHub, ele permite que você provisione clusters PostgreSQL prontos para produção com failover automatizado, backups agendados e recuperação pontual sem dominar a configuração complexa de HA manualmente.

Hospedar o Autobase por conta própria elimina os custos recorrentes por hora de serviços de banco de dados em nuvem, mantendo sua infraestrutura de banco de dados e todos os dados armazenados sob seu controle total. O DBDesk Studio integrado oferece acesso SQL direto e exploração de esquema, e a API REST permite gerenciamento programático completo — proporcionando a você a conveniência de um banco de dados gerenciado em sua própria infraestrutura.