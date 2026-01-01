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Plataforma de Banco de Dados como Serviço auto-hospedada de código aberto para automatizar o provisionamento e gerenciamento de clusters PostgreSQL.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Autobase

Autobase é uma alternativa de código aberto a serviços de banco de dados gerenciados em nuvem, como Amazon RDS e Google Cloud SQL, oferecendo provisionamento automatizado de cluster PostgreSQL, configuração de alta disponibilidade e gerenciamento centralizado por meio de um console web intuitivo. Com mais de 4.000 estrelas no GitHub, ele permite que você provisione clusters PostgreSQL prontos para produção com failover automatizado, backups agendados e recuperação pontual sem dominar a configuração complexa de HA manualmente.

Hospedar o Autobase por conta própria elimina os custos recorrentes por hora de serviços de banco de dados em nuvem, mantendo sua infraestrutura de banco de dados e todos os dados armazenados sob seu controle total. O DBDesk Studio integrado oferece acesso SQL direto e exploração de esquema, e a API REST permite gerenciamento programático completo — proporcionando a você a conveniência de um banco de dados gerenciado em sua própria infraestrutura.

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O que você pode criar com {name}

Autobase: principais recursos

Provisionamento de cluster com um clique

Crie clusters PostgreSQL totalmente configurados e de alta disponibilidade através do console web, sem escrever arquivos de configuração de HA ou playbooks Ansible manualmente.

Failover automatizado

O failover integrado detecta falhas primárias e promove uma réplica automaticamente, minimizando o tempo de inatividade para cargas de trabalho de produção sem intervenção manual.

Estúdio SQL Integrado

O DBDesk Studio é fornecido junto com o console, oferecendo navegação de esquema, execução de consultas e exploração de dados sem a necessidade de instalar um cliente de banco de dados separado.

Backup e recuperação

Agende backups automatizados e restaure clusters para qualquer ponto no tempo, protegendo contra a perda de dados de exclusões acidentais ou erros de aplicação.

Automação de REST API

Cada ação de gerenciamento está disponível via uma API REST, permitindo a integração com pipelines de CI/CD, ferramentas de infraestrutura como código e scripts de automação personalizados.

Por que executar Autobase na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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