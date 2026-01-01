Implante Letta com um clique.
Estrutura de código aberto para a construção de agentes de IA com estado e memória persistente que aprendem e melhoram com o tempo.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Letta
Letta é um framework de código aberto para criar agentes de IA com memória de longo prazo, permitindo que aprendam com conversas e melhorem com o tempo. Ao contrário dos chatbots sem estado, os agentes Letta mantêm blocos de memória que persistem entre as sessões, lembram as preferências do usuário e adaptam seu comportamento com base na experiência acumulada.
Hospedar o Letta em seu VPS lhe dá controle total sobre os dados e a memória do agente, elimina os custos de API por solicitação para gerenciamento de memória e permite integrar qualquer provedor de LLM — desde OpenAI e Anthropic até modelos Ollama hospedados localmente — sem dependência de fornecedor.
Letta: principais recursos
Memória persistente do agente
Agentes mantêm o contexto entre as sessões usando blocos de memória estruturados, para que nunca se esqueçam de conversas passadas ou das preferências do usuário.
Suporte a LLM multi-provedor
Conecte-se a OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama e mais — troque modelos sem alterar a lógica do seu agente.
REST API e SDKs
API REST completa com SDKs de Python e TypeScript para integrar agentes com estado em qualquer aplicação ou fluxo de trabalho.
Orquestração multiagente
Crie pipelines complexos com comunicação agente-para-agente, memória compartilhada e execução de tarefas coordenada.
Execução de ferramenta
Agentes podem chamar ferramentas personalizadas e executar código em ambientes isolados para atuar no mundo real.
Memória com autoedição
Agentes atualizam seus próprios blocos de memória em tempo real, possibilitando autoaperfeiçoamento contínuo e comportamento adaptativo.
Por que executar Letta na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.