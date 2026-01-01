Letta é um framework de código aberto para criar agentes de IA com memória de longo prazo, permitindo que aprendam com conversas e melhorem com o tempo. Ao contrário dos chatbots sem estado, os agentes Letta mantêm blocos de memória que persistem entre as sessões, lembram as preferências do usuário e adaptam seu comportamento com base na experiência acumulada.

Hospedar o Letta em seu VPS lhe dá controle total sobre os dados e a memória do agente, elimina os custos de API por solicitação para gerenciamento de memória e permite integrar qualquer provedor de LLM — desde OpenAI e Anthropic até modelos Ollama hospedados localmente — sem dependência de fornecedor.