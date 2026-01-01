Beszel é uma plataforma leve de monitoramento de servidores que oferece visibilidade abrangente do sistema — CPU, memória, disco, rede, temperatura, GPU, saúde do disco S.M.A.R.T. e estatísticas por contêiner Docker e Podman — sem a sobrecarga de recursos de pilhas de observabilidade completas como Prometheus e Grafana. Construído em PocketBase com um backend Go, ele usa uma arquitetura de hub e agente: o hub hospeda a interface web e armazena dados históricos, enquanto agentes leves são executados em cada servidor monitorado para coletar métricas.

A auto-hospedagem do Beszel oferece a você um hub de monitoramento que é independente dos servidores que ele monitora, assim, problemas de infraestrutura são visíveis mesmo quando sistemas individuais estão sob estresse. Alertas configuráveis notificam você quando os limites de CPU, memória, disco, largura de banda ou temperatura são excedidos, e backups automáticos para disco local ou armazenamento compatível com S3 protegem seus dados históricos de desempenho.