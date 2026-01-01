Implante Beszel em instalação com um clique.
Plataforma leve de monitoramento de servidores com estatísticas de contêineres Docker, dados históricos e alertas configuráveis para sua infraestrutura.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Beszel
Beszel é uma plataforma leve de monitoramento de servidores que oferece visibilidade abrangente do sistema — CPU, memória, disco, rede, temperatura, GPU, saúde do disco S.M.A.R.T. e estatísticas por contêiner Docker e Podman — sem a sobrecarga de recursos de pilhas de observabilidade completas como Prometheus e Grafana. Construído em PocketBase com um backend Go, ele usa uma arquitetura de hub e agente: o hub hospeda a interface web e armazena dados históricos, enquanto agentes leves são executados em cada servidor monitorado para coletar métricas.
A auto-hospedagem do Beszel oferece a você um hub de monitoramento que é independente dos servidores que ele monitora, assim, problemas de infraestrutura são visíveis mesmo quando sistemas individuais estão sob estresse. Alertas configuráveis notificam você quando os limites de CPU, memória, disco, largura de banda ou temperatura são excedidos, e backups automáticos para disco local ou armazenamento compatível com S3 protegem seus dados históricos de desempenho.
Beszel: principais recursos
Métricas de contêiner Docker
Monitore o uso de CPU, memória e rede por contêiner juntamente com as métricas do sistema host, oferecendo uma visão unificada tanto do host quanto de suas cargas de trabalho conteinerizadas.
Arquitetura de hub e agente
Um único hub agrega dados de agentes ilimitados executando em servidores remotos, facilitando o monitoramento de toda a sua frota a partir de um único painel.
Alertas configuráveis
Defina limites para qualquer métrica monitorada — carga da CPU, uso do disco, temperatura, largura de banda — e receba notificações antes que os problemas afetem os usuários.
Retenção de dados históricos
O histórico de desempenho é armazenado no banco de dados do hub, permitindo a análise de tendências de longo prazo e o planejamento de capacidade, indo além do que apenas painéis em tempo real podem mostrar.
Monitoramento de GPU e S.M.A.R.T.
Monitore a utilização da GPU Nvidia, AMD e Intel juntamente com os dados de saúde do disco S.M.A.R.T. para detectar a degradação do hardware antes que cause falhas.
Por que executar Beszel na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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