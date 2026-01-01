O Steel Browser é um sandbox de navegador de código aberto construído para agentes de IA e fluxos de trabalho de automação. Ele envolve uma instância gerenciada do Chrome por trás de uma API REST e WebSocket, expondo o Protocolo Completo do Chrome DevTools para que os agentes possam navegar por páginas, preencher formulários, capturar capturas de tela e extrair dados estruturados sem precisar lidar com o boilerplate do Puppeteer ou Selenium.

Hospedar o Steel por conta própria mantém cada sessão de navegação, armazenamento de cookies e carga útil extraída em sua própria infraestrutura, em vez de uma nuvem de navegador de terceiros. Você evita preços por sessão, mantém o controle sobre proxies e configurações anti-detecção, e pode conectar qualquer framework de agente de IA — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK ou código personalizado — ao mesmo backend.