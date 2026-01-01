Implante o Steel Browser com instalação em um clique.
API de navegador de código aberto que dá aos agentes de IA controle total de uma instância real do Chrome para automação web e extração de dados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Steel Browser
O Steel Browser é um sandbox de navegador de código aberto construído para agentes de IA e fluxos de trabalho de automação. Ele envolve uma instância gerenciada do Chrome por trás de uma API REST e WebSocket, expondo o Protocolo Completo do Chrome DevTools para que os agentes possam navegar por páginas, preencher formulários, capturar capturas de tela e extrair dados estruturados sem precisar lidar com o boilerplate do Puppeteer ou Selenium.
Hospedar o Steel por conta própria mantém cada sessão de navegação, armazenamento de cookies e carga útil extraída em sua própria infraestrutura, em vez de uma nuvem de navegador de terceiros. Você evita preços por sessão, mantém o controle sobre proxies e configurações anti-detecção, e pode conectar qualquer framework de agente de IA — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK ou código personalizado — ao mesmo backend.
Steel Browser: principais recursos
Gerenciamento de Sessão
Criar, pausar, retomar e destruir sessões de navegador isoladas através de uma única API REST, com cookies e armazenamento local preservados entre as chamadas.
Acesso CDP Completo
Conecte-se diretamente ao Protocolo Chrome DevTools via WebSocket para controle granular com Puppeteer, Playwright ou qualquer cliente compatível com CDP.
Página para Markdown e PDF
Endpoints integrados convertem qualquer página renderizada em Markdown limpo, PDF ou capturas de tela, prontos para alimentar janelas de contexto de LLM ou pipelines de documentos.
Depurador de Sessão Ao Vivo
O painel visual transmite cada sessão em tempo real para que você possa ver o que um agente vê, reproduzir ações e diagnosticar falhas sem precisar executar os trabalhos novamente.
SDKs agnósticos a Framework
SDKs oficiais de Python e Node se conectam a LangChain, CrewAI, OpenAI Agents e stacks personalizados — alterne entre provedores de navegador em nuvem sem reescrever a lógica do agente.
Por que executar Steel Browser na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.