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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com OpenHuman

OpenHuman é uma superinteligência de IA pessoal de código aberto projetada para rodar em sua própria infraestrutura. Construído em torno de um núcleo Rust e uma árvore de memória local-first compatível com Obsidian, ele se conecta a mais de cem serviços através de OAuth de um clique — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar e muitos outros — e silenciosamente busca dados novos para uma base de conhecimento privada a cada vinte minutos.

Auto-hospedar o OpenHuman mantém cada e-mail, documento e conversa em um espaço de trabalho que você possui, enquanto ainda permite que você direcione solicitações para modelos de raciocínio, rápidos ou de visão sob demanda. Não há taxas por usuário, sem dependência de fornecedor, e nenhum serviço de IA de terceiros jamais vê seus dados brutos, a menos que você os direcione explicitamente para lá.

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O que você pode criar com {name}

OpenHuman: principais recursos

Memória com prioridade local

Cada mensagem, documento e sincronização de integração chega a um armazenamento SQLite local e a um cofre compatível com Obsidian que você pode ler, editar e fazer backup diretamente no disco.

118+ integrações

Conectores OAuth de um clique para Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar e dezenas de outros, com um worker em segundo plano que atualiza os dados a cada vinte minutos.

Ferramentas de agente nativo

Pesquisa web integrada, raspagem de dados, acesso ao sistema de arquivos, operações Git e voz (STT/TTS) permitem que os agentes ajam em seu nome sem frameworks de plugins externos.

Compressão TokenJuice

Um compressor de prompt no dispositivo que remove tokens redundantes de chamadas de agente, reduzindo os custos da API do modelo em até 80% em fluxos de trabalho de longa duração.

Roteamento unificado de modelo

Alterne entre modelos de raciocínio, rápidos e de visão através de uma única assinatura, ou aponte o núcleo para backends locais do Ollama e LM Studio para total privacidade.

Núcleo RPC fortificado

O núcleo Rust headless expõe um endpoint RPC com autenticação bearer, executa como um contêiner somente leitura com capacidades descartadas e se conecta de forma limpa com clientes desktop pela rede.

Por que executar OpenHuman na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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