OpenHuman é uma superinteligência de IA pessoal de código aberto projetada para rodar em sua própria infraestrutura. Construído em torno de um núcleo Rust e uma árvore de memória local-first compatível com Obsidian, ele se conecta a mais de cem serviços através de OAuth de um clique — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar e muitos outros — e silenciosamente busca dados novos para uma base de conhecimento privada a cada vinte minutos.

Auto-hospedar o OpenHuman mantém cada e-mail, documento e conversa em um espaço de trabalho que você possui, enquanto ainda permite que você direcione solicitações para modelos de raciocínio, rápidos ou de visão sob demanda. Não há taxas por usuário, sem dependência de fornecedor, e nenhum serviço de IA de terceiros jamais vê seus dados brutos, a menos que você os direcione explicitamente para lá.