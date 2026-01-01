Tyk Gateway é um gateway de API totalmente de código aberto que gerencia autenticação, limitação de taxa, cotas e transformação de requisições para seus serviços de backend. Licenciado sob a Mozilla Public License 2.0, todos os recursos do gateway estão disponíveis sem uma chave de licença — OAuth 2.0, validação JWT, proxying GraphQL e suporte a plugins estão todos incluídos na versão de código aberto.

Redis é a única dependência, fornecendo armazenamento de sessão distribuído e contadores de limite de taxa. A configuração é gerenciada através de uma API de gerenciamento REST, tornando o Tyk compatível com fluxos de trabalho de infraestrutura como código e pipelines de CI/CD. A auto-hospedagem mantém todo o tráfego de API, credenciais e dados de uso dentro de sua própria infraestrutura.