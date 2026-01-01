Implante Tyk Gateway com um clique.
Gateway de API de código aberto para proteger, gerenciar e monitorar APIs REST, GraphQL e gRPC sem licenciamento pago ou paywalls de recursos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Tyk Gateway
Tyk Gateway é um gateway de API totalmente de código aberto que gerencia autenticação, limitação de taxa, cotas e transformação de requisições para seus serviços de backend. Licenciado sob a Mozilla Public License 2.0, todos os recursos do gateway estão disponíveis sem uma chave de licença — OAuth 2.0, validação JWT, proxying GraphQL e suporte a plugins estão todos incluídos na versão de código aberto.
Redis é a única dependência, fornecendo armazenamento de sessão distribuído e contadores de limite de taxa. A configuração é gerenciada através de uma API de gerenciamento REST, tornando o Tyk compatível com fluxos de trabalho de infraestrutura como código e pipelines de CI/CD. A auto-hospedagem mantém todo o tráfego de API, credenciais e dados de uso dentro de sua própria infraestrutura.
Tyk Gateway: principais recursos
Middleware de autenticação
Proteja APIs com OAuth 2.0, JWT, assinaturas HMAC, Autenticação Básica, TLS mútuo ou chaves de API — nenhum código de autenticação personalizado é necessário.
Limitação de taxa e cotas
Imponha limites de taxa e cotas de uso por usuário, por aplicativo ou por política para prevenir abusos e garantir acesso justo.
Suporte multi-protocolo
Encaminhe APIs REST, GraphQL, gRPC, TCP e WebSocket por meio de um único gateway, com transformação e proxying que levam em conta o protocolo.
Solicitação de transformação
Reescreva URLs, injete ou remova cabeçalhos, modifique corpos de requisição e resposta, e converta entre SOAP e GraphQL diretamente.
Plugin middleware
Estenda o comportamento do gateway com lógica personalizada escrita em JavaScript, Python, Go ou gRPC sem modificar a base de código principal.
Por que executar Tyk Gateway na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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