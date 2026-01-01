LiteLLM é um gateway de IA de código aberto que oferece a cada LLM a mesma API compatível com OpenAI, para que suas aplicações possam alternar entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock e mais de 100 outros provedores sem alterações no código. Ele gerencia o balanceamento de carga, failover automático, gerenciamento de chaves de API virtuais, rastreamento de gastos e limitação de requisições a partir de uma única interface de administração.

Auto-hospedar o LiteLLM mantém suas chaves de API e dados de uso dentro da sua própria infraestrutura, elimina a limitação e os limites de taxa dos serviços de proxy compartilhados, e oferece à sua equipe um plano de controle central para todo o uso de LLM — essencial para organizações que gerenciam custos de IA e conformidade em escala.