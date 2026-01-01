Implante LiteLLM com um clique.
Gateway de IA unificado fornecendo acesso à API compatível com OpenAI a mais de 100 LLMs de qualquer provedor.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LiteLLM
LiteLLM é um gateway de IA de código aberto que oferece a cada LLM a mesma API compatível com OpenAI, para que suas aplicações possam alternar entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock e mais de 100 outros provedores sem alterações no código. Ele gerencia o balanceamento de carga, failover automático, gerenciamento de chaves de API virtuais, rastreamento de gastos e limitação de requisições a partir de uma única interface de administração.
Auto-hospedar o LiteLLM mantém suas chaves de API e dados de uso dentro da sua própria infraestrutura, elimina a limitação e os limites de taxa dos serviços de proxy compartilhados, e oferece à sua equipe um plano de controle central para todo o uso de LLM — essencial para organizações que gerenciam custos de IA e conformidade em escala.
LiteLLM: principais recursos
Mais de 100 Provedores de LLM
Acesse OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock e dezenas de outros através de um único endpoint de API unificado.
Balanceamento de Carga e Failover
Distribua solicitações entre vários provedores e faça o failover automaticamente para backups quando um provedor estiver indisponível.
Rastreamento de Gastos e Orçamentos
Monitore os custos de LLM em tempo real e defina limites de orçamento por usuário ou por equipe para evitar gastos descontrolados de API.
Gerenciamento de Chaves Virtuais
Emitir chaves de API virtuais com escopo definido para equipes e aplicações com controles de acesso granulares e rastreamento de uso.
Roteamento Avançado
Encaminhe solicitações por custo, latência ou regras personalizadas para sempre usar o melhor modelo para cada tipo de solicitação.
Por que executar LiteLLM na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.