O OpenSearch é uma suíte de busca e análise de código aberto, impulsionada pela comunidade e baseada no Elasticsearch 7.10.2, para manter uma alternativa verdadeiramente aberta sob a licença Apache 2.0. Ele oferece busca em texto completo, análise de dados de log e eventos, monitoramento de desempenho de aplicações e análise de segurança através de uma arquitetura distribuída e escalável — tudo sem restrições de licenciamento proprietário.

Este modelo implanta tanto o OpenSearch quanto o OpenSearch Dashboards com autenticação habilitada, oferecendo a você uma plataforma de busca completa desde o primeiro dia. A auto-hospedagem significa que todos os dados indexados e consultas de busca permanecem em sua própria infraestrutura, o que é essencial para organizações com requisitos de residência de dados ou que lidam com informações sensíveis. Observação: requer pelo menos 4 GB de RAM e permite de 2 a 5 minutos para a inicialização inicial.