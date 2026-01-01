Implante o OpenSearch com instalação em um clique.
Mecanismo de busca e análise com licença Apache 2.0, com OpenSearch Dashboards para visualização de dados e análise de logs.
Escolha um plano VPS para OpenSearch
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenSearch
O OpenSearch é uma suíte de busca e análise de código aberto, impulsionada pela comunidade e baseada no Elasticsearch 7.10.2, para manter uma alternativa verdadeiramente aberta sob a licença Apache 2.0. Ele oferece busca em texto completo, análise de dados de log e eventos, monitoramento de desempenho de aplicações e análise de segurança através de uma arquitetura distribuída e escalável — tudo sem restrições de licenciamento proprietário.
Este modelo implanta tanto o OpenSearch quanto o OpenSearch Dashboards com autenticação habilitada, oferecendo a você uma plataforma de busca completa desde o primeiro dia. A auto-hospedagem significa que todos os dados indexados e consultas de busca permanecem em sua própria infraestrutura, o que é essencial para organizações com requisitos de residência de dados ou que lidam com informações sensíveis. Observação: requer pelo menos 4 GB de RAM e permite de 2 a 5 minutos para a inicialização inicial.
OpenSearch: principais recursos
Pesquisa de Texto Completo
DSL de consulta avançada com pontuação de relevância, navegação facetada e indexação em tempo real para resultados de busca rápidos e precisos.
OpenSearch Painéis
A camada de visualização incluída permite criar dashboards interativos, executar consultas e explorar dados sem ferramentas adicionais.
Análise de logs
Ingerir e analisar logs de aplicação e infraestrutura em tempo real para detectar anomalias e solucionar incidentes mais rapidamente.
Licença Apache 2.0
Sem restrições comerciais ou mudanças inesperadas na licença — use, modifique e distribua o OpenSearch livremente.
Detecção de Anomalias
A detecção de anomalias com tecnologia de ML integrada e os alertas configuráveis ajudam a detectar problemas antes que os usuários os relatem.
Por que executar OpenSearch na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.