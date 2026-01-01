Implante o AstrBot com instalação em um clique.
Framework de chatbot multiplataforma de código aberto com IA, conectando grandes modelos de linguagem aos seus aplicativos de mensagens favoritos.
Escolha um plano VPS para AstrBot
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com AstrBot
AstrBot é uma poderosa plataforma de chatbot de código aberto que faz a ponte entre grandes modelos de linguagem e aplicativos de mensagens populares, incluindo Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu e LINE. Com mais de 25.000 estrelas no GitHub, ele oferece uma estrutura unificada para construir experiências de IA conversacionais com suporte multimodal, bases de conhecimento, um sandbox de agente para execução segura de código e integração com MCP (Model Context Protocol).
Auto-hospedar o AstrBot em seu próprio VPS mantém suas chaves de API, histórico de conversas e dados da base de conhecimento totalmente privados. Com mais de 1.000 plugins da comunidade instaláveis a partir do marketplace integrado e uma UI baseada na web para configuração, você obtém uma infraestrutura de chatbot de IA de nível empresarial sem depender de serviços hospedados por terceiros.
AstrBot: principais recursos
Mensagens multiplataforma
Conecte uma única implantação do AstrBot a Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE e mais, simultaneamente.
Marketplace de plugins
Instale mais de 1.000 plugins da comunidade com um clique para expandir as funcionalidades — ferramentas de moderação, agendadores, integrações e muito mais.
Sandbox do Agente
Execute código com segurança dentro de um sandbox isolado durante conversas, habilitando fluxos de trabalho agentivos poderosos sem expor o sistema host.
Suporte da Base de Conhecimento
Anexe bases de conhecimento personalizadas aos seus bots para que eles respondam a perguntas baseadas em seus próprios documentos e dados, em vez de dados de treinamento genéricos.
Integração MCP
O suporte ao Protocolo de Contexto do Modelo permite que o AstrBot use ferramentas externas e fontes de dados, desbloqueando comportamentos agentivos avançados além de um chat simples.
Por que executar AstrBot na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.