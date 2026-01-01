Datasette é uma multiferramenta de código aberto para explorar e publicar dados. Ele pega arquivos de banco de dados SQLite e os transforma instantaneamente em sites interativos e pesquisáveis com uma API JSON integrada — sem necessidade de programação de back-end. Jornalistas, pesquisadores e equipes de dados usam o Datasette para compartilhar conjuntos de dados publicamente, criar aplicações baseadas em dados e prototipar painéis de análise sem gerenciar infraestrutura complexa.

Hospedar o Datasette por conta própria em seu próprio VPS mantém controle total sobre conjuntos de dados sensíveis, permite que você instale plugins personalizados para visualização e autenticação, e oferece uma URL permanente e compartilhável para cada consulta e visualização de tabela que seus dados contêm.