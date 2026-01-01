Implante Datasette com instalação em um clique.
Ferramenta de código aberto para explorar, publicar e compartilhar bancos de dados SQLite como sites interativos e APIs interativas.
Escolha um plano VPS para Datasette
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Datasette
Datasette é uma multiferramenta de código aberto para explorar e publicar dados. Ele pega arquivos de banco de dados SQLite e os transforma instantaneamente em sites interativos e pesquisáveis com uma API JSON integrada — sem necessidade de programação de back-end. Jornalistas, pesquisadores e equipes de dados usam o Datasette para compartilhar conjuntos de dados publicamente, criar aplicações baseadas em dados e prototipar painéis de análise sem gerenciar infraestrutura complexa.
Hospedar o Datasette por conta própria em seu próprio VPS mantém controle total sobre conjuntos de dados sensíveis, permite que você instale plugins personalizados para visualização e autenticação, e oferece uma URL permanente e compartilhável para cada consulta e visualização de tabela que seus dados contêm.
Datasette: principais recursos
Publicação instantânea de dados
Solte qualquer arquivo de banco de dados SQLite no volume de dados e o Datasette o serve imediatamente como um site navegável e pesquisável.
API JSON integrada
Cada tabela, consulta e linha é automaticamente acessível como um endpoint de API JSON, facilitando a criação de aplicações a partir dos seus dados.
Poderoso explorador SQL
Execute consultas SQL arbitrárias diretamente no navegador com um editor de consultas interativo e tabelas de resultados formatadas.
Ecossistema de plugins
Estenda o Datasette com mais de 100 plugins da comunidade para gráficos, mapas, autenticação, pesquisa de texto completo e formatos de exportação personalizados.
Navegação facetada
Facetas e filtros gerados automaticamente permitem que os usuários explorem grandes conjuntos de dados sem escrever nenhum SQL.
Por que executar Datasette na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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