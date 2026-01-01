Fusion é um leitor RSS minimalista de código aberto escrito em Go que foca em um fluxo de trabalho de leitura rápido e sem distrações. Ele analisa feeds RSS e Atom, descobre feeds automaticamente a partir de URLs de sites, e organiza as assinaturas em grupos enquanto rastreia o status de não lido, favoritos e pesquisa de texto completo em sua biblioteca.

Auto-hospedar o Fusion em seu VPS mantém sua lista de assinaturas e histórico de leitura fora de serviços de terceiros, e sua compatibilidade com a API Fever permite que clientes móveis nativos como Reeder, Unread e FeedMe sincronizem com sua própria instância em vez de um agregador de nuvem.