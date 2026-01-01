Implante Fusion RSS com instalação em um clique.
Leitor de RSS leve e auto-hospedado com uma interface web limpa, atalhos de teclado e suporte à API Fever.
Escolha um plano VPS para Fusion RSS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Fusion RSS
Fusion é um leitor RSS minimalista de código aberto escrito em Go que foca em um fluxo de trabalho de leitura rápido e sem distrações. Ele analisa feeds RSS e Atom, descobre feeds automaticamente a partir de URLs de sites, e organiza as assinaturas em grupos enquanto rastreia o status de não lido, favoritos e pesquisa de texto completo em sua biblioteca.
Auto-hospedar o Fusion em seu VPS mantém sua lista de assinaturas e histórico de leitura fora de serviços de terceiros, e sua compatibilidade com a API Fever permite que clientes móveis nativos como Reeder, Unread e FeedMe sincronizem com sua própria instância em vez de um agregador de nuvem.
Fusion RSS: principais recursos
Suporte à API Fever
Sincronize artigos para clientes nativos iOS, Android e desktop como Reeder, Unread e FeedMe através da API compatível com Fever integrada.
Leitor controlado por teclado
Atalhos no estilo Google Reader permitem que você trie centenas de artigos por sessão sem sair do teclado.
Autodescoberta de feed
Cole qualquer URL de site e o Fusion localiza o feed RSS ou Atom automaticamente, com organização em grupo para listas de assinatura organizadas.
PWA Responsivo
Aplicativo web progressivo instalável oferece uma experiência de leitura com sensação nativa em celulares, tablets e navegadores de desktop.
Login único OIDC
A integração opcional do OpenID Connect permite que você se autentique com Keycloak, Authelia ou qualquer provedor de identidade compatível.
IA sem excessos
Omite deliberadamente recursos de sumarização e recomendação de IA para manter o leitor focado, leve e previsível.
Por que executar Fusion RSS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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