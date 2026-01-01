Até 70% de desconto no Cheshire Cat AI

Implante Cheshire Cat IA em instalação com um clique.

Framework de agente de IA pronto para produção com RAG integrado, plugins e chamada de função para qualquer provedor de LLM.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$ 29,99 /mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante Cheshire Cat IA em instalação com um clique.

Escolha um plano VPS para Cheshire Cat AI

66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com Cheshire Cat AI

Cheshire Cat AI é uma estrutura de código aberto para construir agentes de IA em produção como um microsserviço. Em vez de juntar bibliotecas separadas para memória, ferramentas e formas conversacionais, o Cat oferece um runtime API-first com um armazenamento de vetor Qdrant integrado, um sistema de plugins, ganchos de evento e chamada de função — para que o mesmo agente possa alimentar um chatbot, uma ferramenta interna ou um assistente de atendimento ao cliente a partir de um único backend.

A estrutura é agnóstica a modelos e funciona com qualquer LLM e embedder compatível com LangChain, incluindo OpenAI, Anthropic, Ollama e modelos auto-hospedados. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém o histórico de conversas, embeddings e código de plugin sob seu controle total, com suporte multiusuário e permissões granulares para implantações em equipe.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

Cheshire Cat AI: principais recursos

RAG integrado

Uma memória vetorial Qdrant integrada ingere documentos e recupera o contexto relevante automaticamente, para que os agentes respondam a partir dos seus dados em vez de usar o conhecimento genérico do modelo.

Sistema de plugins

Adicione plugins Python ao painel de administração para adicionar ferramentas, hooks e formulários conversacionais sem fazer fork do core — estenda o comportamento em tempo de execução em vez de reconstruir a imagem.

Qualquer provedor de LLM

Alterne entre OpenAI, Anthropic, Ollama e outros modelos compatíveis com LangChain na interface de administração para equilibrar custo, latência e residência de dados para cada caso de uso.

REST e WebSocket API

Incorpore o agente em qualquer frontend através de uma API REST personalizável ou converse via WebSocket, com chaves de API separadas para cada transporte para controle de acesso granular.

Formulários conversacionais

Defina formulários baseados em Pydantic que guiam conversas em várias etapas, como reservas ou pedidos, permitindo que o agente colete dados estruturados mantendo o diálogo natural.

Por que executar Cheshire Cat AI na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

9router

9router

Proxy de roteamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 provedores de LLM

Selecionar
Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

Selecionar
Hermes Agent

Hermes Agent

Agente de IA que se aprimora sozinho, com aprendizado contínuo e suporte a múltiplas plataformas de mensagens

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.