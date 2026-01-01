Cheshire Cat AI é uma estrutura de código aberto para construir agentes de IA em produção como um microsserviço. Em vez de juntar bibliotecas separadas para memória, ferramentas e formas conversacionais, o Cat oferece um runtime API-first com um armazenamento de vetor Qdrant integrado, um sistema de plugins, ganchos de evento e chamada de função — para que o mesmo agente possa alimentar um chatbot, uma ferramenta interna ou um assistente de atendimento ao cliente a partir de um único backend.

A estrutura é agnóstica a modelos e funciona com qualquer LLM e embedder compatível com LangChain, incluindo OpenAI, Anthropic, Ollama e modelos auto-hospedados. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém o histórico de conversas, embeddings e código de plugin sob seu controle total, com suporte multiusuário e permissões granulares para implantações em equipe.