Implante Cheshire Cat IA em instalação com um clique.
Framework de agente de IA pronto para produção com RAG integrado, plugins e chamada de função para qualquer provedor de LLM.
Escolha um plano VPS para Cheshire Cat AI
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI é uma estrutura de código aberto para construir agentes de IA em produção como um microsserviço. Em vez de juntar bibliotecas separadas para memória, ferramentas e formas conversacionais, o Cat oferece um runtime API-first com um armazenamento de vetor Qdrant integrado, um sistema de plugins, ganchos de evento e chamada de função — para que o mesmo agente possa alimentar um chatbot, uma ferramenta interna ou um assistente de atendimento ao cliente a partir de um único backend.
A estrutura é agnóstica a modelos e funciona com qualquer LLM e embedder compatível com LangChain, incluindo OpenAI, Anthropic, Ollama e modelos auto-hospedados. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém o histórico de conversas, embeddings e código de plugin sob seu controle total, com suporte multiusuário e permissões granulares para implantações em equipe.
Cheshire Cat AI: principais recursos
RAG integrado
Uma memória vetorial Qdrant integrada ingere documentos e recupera o contexto relevante automaticamente, para que os agentes respondam a partir dos seus dados em vez de usar o conhecimento genérico do modelo.
Sistema de plugins
Adicione plugins Python ao painel de administração para adicionar ferramentas, hooks e formulários conversacionais sem fazer fork do core — estenda o comportamento em tempo de execução em vez de reconstruir a imagem.
Qualquer provedor de LLM
Alterne entre OpenAI, Anthropic, Ollama e outros modelos compatíveis com LangChain na interface de administração para equilibrar custo, latência e residência de dados para cada caso de uso.
REST e WebSocket API
Incorpore o agente em qualquer frontend através de uma API REST personalizável ou converse via WebSocket, com chaves de API separadas para cada transporte para controle de acesso granular.
Formulários conversacionais
Defina formulários baseados em Pydantic que guiam conversas em várias etapas, como reservas ou pedidos, permitindo que o agente colete dados estruturados mantendo o diálogo natural.
Por que executar Cheshire Cat AI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.