O Wanderer é um banco de dados de trilhas auto-hospedado e um rastreador de atividades ao ar livre para caminhantes, ciclistas, alpinistas e qualquer pessoa que explore a pé ou com rodas. Faça upload de trilhas GPX, registre cumes e pontos de passagem, navegue por perfis de elevação e visualize todas as suas trilhas em um mapa interativo — em seu próprio servidor, sem assinatura ou compartilhamento de dados com terceiros.

Armazenar suas trilhas de forma privada em um VPS significa que suas rotas, localizações e histórico de atividades permanecem sob seu controle. O Wanderer se integra com os serviços OpenStreetMap para geocodificação e roteamento, e seu suporte multiusuário o torna um diário de bordo compartilhado prático para clubes de trilha, grupos de caminhada ou famílias que exploram a natureza juntas.