Implante Wanderer em uma instalação com um clique.
Banco de dados de trilhas auto-hospedado e gerenciador de trilhas GPX para caminhantes, ciclistas e aventureiros ao ar livre.
Escolha um plano VPS para Wanderer
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Wanderer
O Wanderer é um banco de dados de trilhas auto-hospedado e um rastreador de atividades ao ar livre para caminhantes, ciclistas, alpinistas e qualquer pessoa que explore a pé ou com rodas. Faça upload de trilhas GPX, registre cumes e pontos de passagem, navegue por perfis de elevação e visualize todas as suas trilhas em um mapa interativo — em seu próprio servidor, sem assinatura ou compartilhamento de dados com terceiros.
Armazenar suas trilhas de forma privada em um VPS significa que suas rotas, localizações e histórico de atividades permanecem sob seu controle. O Wanderer se integra com os serviços OpenStreetMap para geocodificação e roteamento, e seu suporte multiusuário o torna um diário de bordo compartilhado prático para clubes de trilha, grupos de caminhada ou famílias que exploram a natureza juntas.
Wanderer: principais recursos
Gerenciamento de trilhas GPX
Carregue e organize arquivos GPX de qualquer dispositivo GPS ou aplicativo para construir uma biblioteca pessoal de rotas e atividades registradas.
Mapas de trilha interativos
Navegue por todas as suas trilhas em um mapa interativo baseado no OpenStreetMap com filtros de distância, elevação e tipo de atividade.
Perfis de elevação
Visualize gráficos detalhados de elevação para cada trilha para entender a subida, descida e dificuldade do terreno antes de sair.
Registros de cume e pontos de passagem
Registre cumes, inícios de trilha e pontos de interesse ao longo de rotas para construir um diário de bordo pessoal de atividades ao ar livre pesquisável.
Compartilhamento de trilha multiusuário
Compartilhe coleções de trilhas com membros da família ou membros do clube para que todo o grupo possa acessar e contribuir para uma biblioteca comum.
Por que executar Wanderer na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.