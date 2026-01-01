Gitea é uma plataforma de hospedagem Git leve e de código aberto que oferece às equipes um ambiente privado para código sem a sobrecarga de plataformas DevOps maiores. Ela oferece gerenciamento de repositórios, pull requests, rastreamento de problemas, revisões de código e acesso SSH através de uma interface web limpa — e funciona confortavelmente com recursos de servidor modestos.

Hospedar o Gitea em seu VPS significa que seu código-fonte e dados de colaboração permanecem em uma infraestrutura que você controla. Esta implantação combina o Gitea com um banco de dados MySQL para persistência de dados confiável e inclui o encaminhamento de porta SSH para que os desenvolvedores possam fazer push e pull usando fluxos de trabalho Git padrão.