Implante Gitea com um clique.
Plataforma Git leve e autogerenciada com repositórios, rastreamento de problemas e ferramentas de colaboração em equipe.
Escolha um plano VPS para Gitea
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Gitea
Gitea é uma plataforma de hospedagem Git leve e de código aberto que oferece às equipes um ambiente privado para código sem a sobrecarga de plataformas DevOps maiores. Ela oferece gerenciamento de repositórios, pull requests, rastreamento de problemas, revisões de código e acesso SSH através de uma interface web limpa — e funciona confortavelmente com recursos de servidor modestos.
Hospedar o Gitea em seu VPS significa que seu código-fonte e dados de colaboração permanecem em uma infraestrutura que você controla. Esta implantação combina o Gitea com um banco de dados MySQL para persistência de dados confiável e inclui o encaminhamento de porta SSH para que os desenvolvedores possam fazer push e pull usando fluxos de trabalho Git padrão.
Gitea: principais recursos
Gerenciamento de repositório
Hospedagem completa de repositório Git com proteção de branch, solicitações de merge e fluxos de trabalho de revisão de código para equipes de qualquer tamanho.
Acompanhamento de problemas
Rastreador de problemas integrado com etiquetas, marcos e painéis de projeto para organizar o trabalho junto com seu código.
Acesso SSH e HTTPS
Desenvolvedores podem fazer push e pull via SSH ou HTTPS usando suas ferramentas Git existentes sem quaisquer alterações no fluxo de trabalho.
Webhooks e CI/CD
Suporte a Webhook e integrações com sistemas CI/CD populares permitem testes automatizados e pipelines de implantação.
Pegada leve
Gitea funciona eficientemente em servidores pequenos, tornando prático implantá-lo em um VPS modesto sem sacrificar o desempenho.
Por que executar Gitea na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.