SQLPage é um servidor de aplicação web de código aberto que renderiza páginas web interativas diretamente de consultas SQL. Desenvolvedores e analistas escrevem arquivos .sql que selecionam de uma biblioteca de componentes integrada — formulários, tabelas, gráficos, mapas, navegação e dezenas de elementos de UI — e o servidor transforma os conjuntos de resultados em HTML polido sem uma única linha de HTML, CSS ou JavaScript. Conecte SQLite, PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server e exponha um banco de dados existente como um painel de administração funcional, dashboard interno ou protótipo em minutos.

Hospedar o SQLPage em seu próprio VPS mantém consultas, esquemas e credenciais dentro da infraestrutura que você controla, em vez de uma plataforma low-code de terceiros. Não há taxas por usuário, nem limites de linhas, e seus arquivos .sql permanecem portáteis e controláveis por versão como qualquer outro código.