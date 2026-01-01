Implante SQLPage com instalação de um clique.
Crie sites interativos e painéis de dados usando apenas consultas SQL — sem código frontend, frameworks ou JavaScript.
Escolha um plano VPS para SQLPage
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SQLPage
SQLPage é um servidor de aplicação web de código aberto que renderiza páginas web interativas diretamente de consultas SQL. Desenvolvedores e analistas escrevem arquivos
.sql que selecionam de uma biblioteca de componentes integrada — formulários, tabelas, gráficos, mapas, navegação e dezenas de elementos de UI — e o servidor transforma os conjuntos de resultados em HTML polido sem uma única linha de HTML, CSS ou JavaScript. Conecte SQLite, PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server e exponha um banco de dados existente como um painel de administração funcional, dashboard interno ou protótipo em minutos.
Hospedar o SQLPage em seu próprio VPS mantém consultas, esquemas e credenciais dentro da infraestrutura que você controla, em vez de uma plataforma low-code de terceiros. Não há taxas por usuário, nem limites de linhas, e seus arquivos
.sql permanecem portáteis e controláveis por versão como qualquer outro código.
SQLPage: principais recursos
Renderização somente SQL
Escreva arquivos SQL comuns que selecionam de uma rica biblioteca de componentes e o SQLPage renderiza páginas HTML responsivas diretamente dos conjuntos de resultados.
Suporte a múltiplos bancos de dados
Conecte-se ao SQLite, PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server e exponha qualquer banco de dados existente como um aplicativo web funcional.
Componentes integrados
Formulários, tabelas, gráficos, mapas, cartões, navegação, upload de arquivos e dezenas de elementos de UI polidos estão disponíveis sem bibliotecas externas ou etapas de construção.
Recarregamento a quente instantâneo
Editar um arquivo
.sql e a alteração aparece no próximo carregamento da página — sem compilação, sem bundler e sem reinício.
Binário estático pequeno
Um único binário Rust abaixo de 20 MB serve um site dinâmico completo, com baixo uso de memória e inicializações rápidas em recursos modestos de VPS.
Autenticação integrada
Autenticação básica HTTP, gerenciamento de sessão, OAuth e funções de hash de senha permitem que arquivos SQL protejam páginas sem um serviço de identidade externo.
Por que executar SQLPage na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.