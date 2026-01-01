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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com SQLPage

SQLPage é um servidor de aplicação web de código aberto que renderiza páginas web interativas diretamente de consultas SQL. Desenvolvedores e analistas escrevem arquivos .sql que selecionam de uma biblioteca de componentes integrada — formulários, tabelas, gráficos, mapas, navegação e dezenas de elementos de UI — e o servidor transforma os conjuntos de resultados em HTML polido sem uma única linha de HTML, CSS ou JavaScript. Conecte SQLite, PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server e exponha um banco de dados existente como um painel de administração funcional, dashboard interno ou protótipo em minutos.

Hospedar o SQLPage em seu próprio VPS mantém consultas, esquemas e credenciais dentro da infraestrutura que você controla, em vez de uma plataforma low-code de terceiros. Não há taxas por usuário, nem limites de linhas, e seus arquivos .sql permanecem portáteis e controláveis por versão como qualquer outro código.

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O que você pode criar com {name}

SQLPage: principais recursos

Renderização somente SQL

Escreva arquivos SQL comuns que selecionam de uma rica biblioteca de componentes e o SQLPage renderiza páginas HTML responsivas diretamente dos conjuntos de resultados.

Suporte a múltiplos bancos de dados

Conecte-se ao SQLite, PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server e exponha qualquer banco de dados existente como um aplicativo web funcional.

Componentes integrados

Formulários, tabelas, gráficos, mapas, cartões, navegação, upload de arquivos e dezenas de elementos de UI polidos estão disponíveis sem bibliotecas externas ou etapas de construção.

Recarregamento a quente instantâneo

Editar um arquivo .sql e a alteração aparece no próximo carregamento da página — sem compilação, sem bundler e sem reinício.

Binário estático pequeno

Um único binário Rust abaixo de 20 MB serve um site dinâmico completo, com baixo uso de memória e inicializações rápidas em recursos modestos de VPS.

Autenticação integrada

Autenticação básica HTTP, gerenciamento de sessão, OAuth e funções de hash de senha permitem que arquivos SQL protejam páginas sem um serviço de identidade externo.

Por que executar SQLPage na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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