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Plataforma de incubação da CNCF para simulação de API e teste de contrato em REST, GraphQL, gRPC e AsyncAPI.
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O que você pode criar com Microcks
Microcks é uma plataforma de código aberto, nativa da nuvem, para simulação e teste de APIs em todos os principais protocolos — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP e AsyncAPI. Em vez de manter stubs escritos manualmente, as equipes importam seus contratos de API existentes e o Microcks gera automaticamente simulações realistas que espelham o comportamento real do serviço, acelerando o desenvolvimento sem esperar pelas equipes de backend.
Como um projeto Incubador da CNCF, o Microcks é construído para integração CI/CD e se encaixa naturalmente em pipelines DevOps. A auto-hospedagem em seu próprio VPS oferece controle total sobre seus dados de teste de API, elimina dependências externas de SaaS e permite simular serviços internos que plataformas de teste na nuvem nunca podem alcançar.
Microcks: principais recursos
Simulação de API multi-protocolo
Simule serviços REST, GraphQL, gRPC, SOAP e AsyncAPI a partir de uma única plataforma — sem a necessidade de ferramentas separadas para cada protocolo.
Teste orientado por contrato
Importe especificações OpenAPI, AsyncAPI, Postman ou gRPC e verifique automaticamente se suas implementações estão em conformidade com os contratos acordados em pipelines de CI/CD.
Geração de resposta dinâmica
Use modelos e expressões em respostas simuladas para gerar dados realistas e variados, em vez de dados estáticos, melhorando a cobertura de testes.
Integração de pipeline CI/CD
Suporte nativo para GitHub Actions, Jenkins e Tekton permite que você execute testes de conformidade automaticamente a cada commit, sem intervenção manual.
Importação de coleção do Postman
Reutilize suas coleções Postman existentes como definições de mock e conjuntos de testes, protegendo o investimento que sua equipe já fez na documentação da API.
Por que executar Microcks na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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