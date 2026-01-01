Microcks é uma plataforma de código aberto, nativa da nuvem, para simulação e teste de APIs em todos os principais protocolos — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP e AsyncAPI. Em vez de manter stubs escritos manualmente, as equipes importam seus contratos de API existentes e o Microcks gera automaticamente simulações realistas que espelham o comportamento real do serviço, acelerando o desenvolvimento sem esperar pelas equipes de backend.

Como um projeto Incubador da CNCF, o Microcks é construído para integração CI/CD e se encaixa naturalmente em pipelines DevOps. A auto-hospedagem em seu próprio VPS oferece controle total sobre seus dados de teste de API, elimina dependências externas de SaaS e permite simular serviços internos que plataformas de teste na nuvem nunca podem alcançar.