Implante o Forgejo com instalação em um clique.
Serviço Git auto-hospedado leve com uma interface web completa, solicitações de pull, rastreamento de problemas e pipelines de CI/CD.
Escolha um plano VPS para Forgejo
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Forgejo
O Forgejo é um serviço Git auto-hospedado e orientado pela comunidade que surgiu como um fork do Gitea, com um forte foco na transparência e no empoderamento do usuário. Ele oferece tudo o que as equipes precisam para hospedar, colaborar e gerenciar projetos de software — desde o gerenciamento de repositórios e revisão de código até o rastreamento de problemas, wikis e Ações de CI/CD integradas — em um pacote leve e eficiente em recursos que roda confortavelmente em um pequeno servidor VPS.
Auto-hospedar sua infraestrutura Git com o Forgejo significa propriedade completa do seu código-fonte, sem dependência de plataformas de terceiros e total conformidade com os requisitos de residência de dados. Você obtém recursos de colaboração de nível empresarial sem preços por licença de usuário ou o risco de mudanças de política de provedores externos bloqueando sua equipe de seus próprios repositórios.
Forgejo: principais recursos
Hospedagem Git Completa
Hospede repositórios com acesso SSH e HTTPS, proteção de branch e um visualizador de diff baseado na web para revisão de código.
Solicitações de Pull e Revisões
Fluxo de trabalho de revisão de código estruturado com comentários em linha, requisitos de aprovação e estratégias de mesclagem para controle de qualidade.
Rastreamento de Problemas
Rastreador de problemas integrado com rótulos, marcos e quadros de projeto para gerenciar o trabalho junto ao código ao qual ele se relaciona.
Ações CI/CD Integradas
Automação compatível com GitHub Actions permite que você execute testes e implantações diretamente no Forgejo sem serviços de CI externos.
Registro de Pacotes
Hospede imagens Docker, pacotes NPM e outros artefatos na mesma plataforma que seu código-fonte para uma cadeia de suprimentos unificada.
Suporte à Federação
A federação baseada em ActivityPub permite a colaboração entre instâncias, reduzindo a dependência de qualquer provedor de hospedagem centralizado único.
Por que executar Forgejo na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.