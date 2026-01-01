O Forgejo é um serviço Git auto-hospedado e orientado pela comunidade que surgiu como um fork do Gitea, com um forte foco na transparência e no empoderamento do usuário. Ele oferece tudo o que as equipes precisam para hospedar, colaborar e gerenciar projetos de software — desde o gerenciamento de repositórios e revisão de código até o rastreamento de problemas, wikis e Ações de CI/CD integradas — em um pacote leve e eficiente em recursos que roda confortavelmente em um pequeno servidor VPS.

Auto-hospedar sua infraestrutura Git com o Forgejo significa propriedade completa do seu código-fonte, sem dependência de plataformas de terceiros e total conformidade com os requisitos de residência de dados. Você obtém recursos de colaboração de nível empresarial sem preços por licença de usuário ou o risco de mudanças de política de provedores externos bloqueando sua equipe de seus próprios repositórios.