Implante Langfuse com instalação em um clique.
Plataforma de engenharia de LLM de código aberto para rastrear, avaliar e aprimorar aplicações de IA em produção.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Langfuse
Langfuse é uma plataforma de engenharia de LLM de código aberto que oferece às equipes visibilidade completa sobre suas aplicações de IA. Ela captura rastros detalhados de cada chamada de LLM, operação de recuperação e ação de agente, tornando simples depurar falhas, medir a latência e entender os custos em toda a sua pipeline de IA. Com integrações para LangChain, LlamaIndex, Haystack e SDKs diretos para Python e TypeScript, Langfuse funciona com praticamente todos os frameworks de IA e provedores de modelo.
Hospedar o Langfuse por conta própria mantém todos os dados da sua aplicação — prompts, entradas de modelo, saídas e resultados de avaliação — em uma infraestrutura que você controla. Isso é importante quando suas aplicações de IA lidam com documentos sensíveis, dados de clientes ou lógica de negócio proprietária que não pode sair do seu ambiente.
Langfuse: principais recursos
Rastreamento Distribuído
Capture a árvore de execução completa de cada chamada de LLM, uso de ferramentas, recuperação e etapa do agente para identificar falhas e gargalos de latência.
Gerenciamento de Prompts
Crie versões e colabore em prompts em um só lugar, com cache no lado do servidor para minimizar a latência do modelo em todas as implantações.
Pipelines de avaliação
Avalie as respostas usando LLM como juiz, feedback do usuário ou rotulagem manual para medir e melhorar sistematicamente a qualidade da saída.
Gerenciamento de Conjunto de Dados
Crie conjuntos de testes e benchmarks a partir de rastros de produção para validar as alterações antes de implantar prompts ou modelos atualizados.
Ambiente de Testes de LLM
Teste e compare interativamente as configurações de prompt com qualquer modelo suportado, sem tocar no código do aplicativo.
Framework Integrações
Integrações nativas com LangChain, LlamaIndex, Haystack e mais de 100 LLMs via LiteLLM para instrumentação plug-and-play.
Por que executar Langfuse na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.