Langfuse é uma plataforma de engenharia de LLM de código aberto que oferece às equipes visibilidade completa sobre suas aplicações de IA. Ela captura rastros detalhados de cada chamada de LLM, operação de recuperação e ação de agente, tornando simples depurar falhas, medir a latência e entender os custos em toda a sua pipeline de IA. Com integrações para LangChain, LlamaIndex, Haystack e SDKs diretos para Python e TypeScript, Langfuse funciona com praticamente todos os frameworks de IA e provedores de modelo.

Hospedar o Langfuse por conta própria mantém todos os dados da sua aplicação — prompts, entradas de modelo, saídas e resultados de avaliação — em uma infraestrutura que você controla. Isso é importante quando suas aplicações de IA lidam com documentos sensíveis, dados de clientes ou lógica de negócio proprietária que não pode sair do seu ambiente.