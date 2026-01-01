Implante Casibase com instalação em um clique.
Plataforma de chat com tecnologia LLM e base de conhecimento de IA de código aberto para construir assistentes específicos de domínio.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Casibase
O Casibase é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento e chatbot com IA de código aberto que permite às organizações criar assistentes específicos de domínio, apoiados por dados empresariais reais. Ele combina a ingestão de documentos baseada em embedding com suporte para múltiplos modelos de linguagem grandes — incluindo ChatGPT, Claude, Llama 3 e DeepSeek — para que as equipes possam consultar sua própria base de conhecimento através de uma interface de chat em linguagem natural, sem enviar documentos brutos para serviços de terceiros.
Hospedar o Casibase por conta própria em seu próprio VPS mantém documentos proprietários, histórico de conversas e chaves de API do modelo inteiramente na infraestrutura que você controla. A pilha vem com MySQL para persistência e se integra ao Casdoor para autenticação de nível empresarial, incluindo GitHub, Google e provedores OAuth personalizados.
Casibase: principais recursos
Suporte a LLM multi-modelo
Conecte-se a modelos ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 e HuggingFace para que você possa alternar ou comparar provedores sem precisar re-ingestir sua base de conhecimento.
Recuperação baseada em embedding
Documentos são segmentados e incorporados no momento da ingestão, possibilitando a pesquisa semântica que exibe passagens contextualmente relevantes em vez de correspondências por palavra-chave.
Autenticação Empresarial
A integração do Casdoor fornece login único com provedores GitHub, Google e OAuth corporativos, com controles de permissão granulares em todos os armazenamentos de conhecimento.
Interface multilíngue
A interface web vem com suporte para 12 idiomas, tornando-a acessível a equipes distribuídas globalmente sem trabalho adicional de localização.
Acesso remoto a ativos
O suporte integrado aos protocolos RDP, VNC e SSH permite que você anexe infraestrutura remota como ativos de conhecimento, junto com documentos e histórico de chat.
Por que executar Casibase na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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