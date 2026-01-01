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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Casibase

O Casibase é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento e chatbot com IA de código aberto que permite às organizações criar assistentes específicos de domínio, apoiados por dados empresariais reais. Ele combina a ingestão de documentos baseada em embedding com suporte para múltiplos modelos de linguagem grandes — incluindo ChatGPT, Claude, Llama 3 e DeepSeek — para que as equipes possam consultar sua própria base de conhecimento através de uma interface de chat em linguagem natural, sem enviar documentos brutos para serviços de terceiros.

Hospedar o Casibase por conta própria em seu próprio VPS mantém documentos proprietários, histórico de conversas e chaves de API do modelo inteiramente na infraestrutura que você controla. A pilha vem com MySQL para persistência e se integra ao Casdoor para autenticação de nível empresarial, incluindo GitHub, Google e provedores OAuth personalizados.

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O que você pode criar com {name}

Casibase: principais recursos

Suporte a LLM multi-modelo

Conecte-se a modelos ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 e HuggingFace para que você possa alternar ou comparar provedores sem precisar re-ingestir sua base de conhecimento.

Recuperação baseada em embedding

Documentos são segmentados e incorporados no momento da ingestão, possibilitando a pesquisa semântica que exibe passagens contextualmente relevantes em vez de correspondências por palavra-chave.

Autenticação Empresarial

A integração do Casdoor fornece login único com provedores GitHub, Google e OAuth corporativos, com controles de permissão granulares em todos os armazenamentos de conhecimento.

Interface multilíngue

A interface web vem com suporte para 12 idiomas, tornando-a acessível a equipes distribuídas globalmente sem trabalho adicional de localização.

Acesso remoto a ativos

O suporte integrado aos protocolos RDP, VNC e SSH permite que você anexe infraestrutura remota como ativos de conhecimento, junto com documentos e histórico de chat.

Por que executar Casibase na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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