O Casibase é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento e chatbot com IA de código aberto que permite às organizações criar assistentes específicos de domínio, apoiados por dados empresariais reais. Ele combina a ingestão de documentos baseada em embedding com suporte para múltiplos modelos de linguagem grandes — incluindo ChatGPT, Claude, Llama 3 e DeepSeek — para que as equipes possam consultar sua própria base de conhecimento através de uma interface de chat em linguagem natural, sem enviar documentos brutos para serviços de terceiros.

Hospedar o Casibase por conta própria em seu próprio VPS mantém documentos proprietários, histórico de conversas e chaves de API do modelo inteiramente na infraestrutura que você controla. A pilha vem com MySQL para persistência e se integra ao Casdoor para autenticação de nível empresarial, incluindo GitHub, Google e provedores OAuth personalizados.