Home Gallery é uma galeria web de código aberto e auto-hospedada para arquivos pessoais de fotos e vídeos. Ele indexa sua mídia no disco, extrai metadados EXIF, gera prévias multi-resolução e oferece uma experiência de navegação rápida com rolagem infinita que funciona igualmente bem em um telefone, tablet ou desktop — sem fazer upload de nada para um serviço de nuvem de terceiros.

O que o torna diferente é a descoberta com reconhecimento de conteúdo. Home Gallery usa modelos TensorFlow para incorporar cada foto para pesquisa de imagens semelhantes, executa detecção facial para que você possa navegar por pessoa e faz geocodificação reversa de coordenadas GPS em nomes de lugares legíveis. Os arquivos originais permanecem intocados e podem até ser movidos offline depois que as prévias são criadas, tornando-o adequado para arquivos de longo prazo que abrangem várias unidades.