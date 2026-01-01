Implante Home Gallery com instalação de um clique.
Galeria de fotos e vídeos autohospedada e baseada em navegador com pesquisa de imagens semelhantes, reconhecimento facial e pesquisas geográficas.
Escolha um plano VPS para Home Gallery
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Home Gallery
Home Gallery é uma galeria web de código aberto e auto-hospedada para arquivos pessoais de fotos e vídeos. Ele indexa sua mídia no disco, extrai metadados EXIF, gera prévias multi-resolução e oferece uma experiência de navegação rápida com rolagem infinita que funciona igualmente bem em um telefone, tablet ou desktop — sem fazer upload de nada para um serviço de nuvem de terceiros.
O que o torna diferente é a descoberta com reconhecimento de conteúdo. Home Gallery usa modelos TensorFlow para incorporar cada foto para pesquisa de imagens semelhantes, executa detecção facial para que você possa navegar por pessoa e faz geocodificação reversa de coordenadas GPS em nomes de lugares legíveis. Os arquivos originais permanecem intocados e podem até ser movidos offline depois que as prévias são criadas, tornando-o adequado para arquivos de longo prazo que abrangem várias unidades.
Home Gallery: principais recursos
Pesquisa de imagens similares
Escolha qualquer foto e encontre fotos visualmente semelhantes em todo o arquivo — encontre cada pôr do sol, praia ou foto de pet sem marcação manual.
Detecção facial
Os rostos são detectados automaticamente e agrupados, então navegar por todas as fotos de uma pessoa é um único clique em vez de uma tarefa tediosa de tag por tag.
Pesquisa geográfica reversa
Coordenadas GPS no EXIF são convertidas em nomes de países, cidades e lugares, para que a galeria se torne um mapa pesquisável de onde cada foto foi tirada.
Linguagem de consulta expressiva
Filtre a biblioteca com os operadores 'e', 'ou' e 'não' entre tags, datas, locais, rostos e metadados da câmera para criar visualizações salvas precisas.
Suporte de fonte offline
Uma vez que as prévias são extraídas, o disco original pode permanecer offline — perfeito para arquivos espalhados por unidades externas que nem sempre estão montadas.
PWA galeria móvel
Aplicativo web progressivo instalável oferece uma experiência de navegação semelhante a um aplicativo em celulares e tablets sem qualquer instalação nativa ou loja de aplicativos.
Por que executar Home Gallery na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.