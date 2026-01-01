PinePods é um gerenciador de podcasts de código aberto construído para famílias, equipes e ouvintes individuais que desejam manter seu histórico de escuta fora de servidores de terceiros. Ele combina uma interface web polida com clientes nativos para Android, iOS e desktop, para que cada dispositivo permaneça sincronizado sem depender de plataformas comerciais de podcast.

O que faz o PinePods se destacar é seu modelo multiusuário de primeira classe, juntamente com suporte à API gpodder integrada e integração com o PodcastIndex. Cada membro obtém assinaturas, fila e histórico de reprodução independentes enquanto compartilha um único backend. Hospedar o servidor em seu próprio VPS mantém sua lista de assinaturas, hábitos de escuta e episódios baixados totalmente privados e livres de rastreadores de publicidade.