Implante PinePods com instalação em um clique.
Gerenciador de podcasts multi-usuário auto-hospedado com sincronização entre dispositivos, busca no PodcastIndex e aplicativos móveis nativos.
Escolha um plano VPS para PinePods
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PinePods
PinePods é um gerenciador de podcasts de código aberto construído para famílias, equipes e ouvintes individuais que desejam manter seu histórico de escuta fora de servidores de terceiros. Ele combina uma interface web polida com clientes nativos para Android, iOS e desktop, para que cada dispositivo permaneça sincronizado sem depender de plataformas comerciais de podcast.
O que faz o PinePods se destacar é seu modelo multiusuário de primeira classe, juntamente com suporte à API gpodder integrada e integração com o PodcastIndex. Cada membro obtém assinaturas, fila e histórico de reprodução independentes enquanto compartilha um único backend. Hospedar o servidor em seu próprio VPS mantém sua lista de assinaturas, hábitos de escuta e episódios baixados totalmente privados e livres de rastreadores de publicidade.
PinePods: principais recursos
Contas multi-usuário
Cada membro tem assinaturas independentes, filas e histórico de escuta apoiados por um servidor compartilhado — ideal para famílias ou residências compartilhadas.
Sincronização entre dispositivos
Posição de reprodução, fila e assinaturas sincronizam em tempo real entre clientes web, Android, iOS e desktop através da API gpodder integrada.
Pesquisa PodcastIndex
Descubra novos programas através do catálogo aberto do PodcastIndex ou da busca do iTunes sem enviar consultas para diretórios com anúncios.
Downloads de episódios
Baixe episódios para o servidor para ouvir offline, arquivamento e proteção contra o desaparecimento de programas de feeds públicos.
Canais do YouTube
Assine canais do YouTube como se fossem podcasts, com extração de áudio para que você possa ouvir da mesma forma que ouve programas regulares.
Importação e backup de OPML
Mova suas assinaturas de podcast existentes via OPML, agende backups automáticos e exporte tudo quando precisar.
Por que executar PinePods na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.