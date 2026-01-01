Implante Sshwifty com instalação de um clique.
Cliente SSH e Telnet baseado em navegador que permite acessar servidores remotos de qualquer navegador web sem instalar clientes locais.
Escolha um plano VPS para Sshwifty
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Sshwifty
Sshwifty é um cliente SSH e Telnet baseado na web e auto-hospedado que transforma qualquer navegador moderno em um terminal totalmente funcional para acesso remoto a servidores. Ele suporta autenticação por senha SSH, chave pública e interativa por teclado, juntamente com Telnet simples, eliminando a necessidade de instalar ou configurar clientes nativos em cada estação de trabalho.
Auto-hospedar o Sshwifty em um VPS oferece a uma equipe um único ponto de entrada compartilhado para gerenciar máquinas remotas de qualquer lugar — telefones, tablets, laptops corporativos bloqueados ou quiosques — enquanto mantém o acesso controlado por uma chave compartilhada. Administradores podem predefinir predefinições de host, restringir conexões a alvos aprovados e auditar o tráfego através de hooks do lado do servidor sem expor as portas SSH à internet pública.
Sshwifty: principais recursos
SSH e Telnet
Conecte-se a servidores SSH usando autenticação por senha, chave pública ou interativa por teclado, e acesse hosts Telnet legados a partir da mesma interface.
Sem Instalação de Cliente
Funciona inteiramente no navegador para que os usuários acessem máquinas remotas de telefones, tablets ou estações de trabalho bloqueadas sem instalar software de terminal nativo.
Predefinições de Conexão
Administradores definem predefinições de host reutilizáveis com credenciais incorporadas para que os usuários se conectem apenas a servidores pré-aprovados de uma lista selecionada.
Ganchos do lado do servidor
Processos externos podem ser invocados antes de cada conexão para aplicar validação personalizada, registro ou auditoria sem modificar o cliente.
Chave de Acesso Única
Proteja a interface web com uma única chave compartilhada configurada na implantação para que apenas usuários autorizados alcancem a tela de conexão.
Por que executar Sshwifty na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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