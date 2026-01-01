Sshwifty é um cliente SSH e Telnet baseado na web e auto-hospedado que transforma qualquer navegador moderno em um terminal totalmente funcional para acesso remoto a servidores. Ele suporta autenticação por senha SSH, chave pública e interativa por teclado, juntamente com Telnet simples, eliminando a necessidade de instalar ou configurar clientes nativos em cada estação de trabalho.

Auto-hospedar o Sshwifty em um VPS oferece a uma equipe um único ponto de entrada compartilhado para gerenciar máquinas remotas de qualquer lugar — telefones, tablets, laptops corporativos bloqueados ou quiosques — enquanto mantém o acesso controlado por uma chave compartilhada. Administradores podem predefinir predefinições de host, restringir conexões a alvos aprovados e auditar o tráfego através de hooks do lado do servidor sem expor as portas SSH à internet pública.