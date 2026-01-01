Implante Shoutrrr com um clique.
Agendador de mídias sociais de código aberto auto-hospedado para X, Bluesky e LinkedIn — escreva uma vez e publique em todos os lugares.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Shoutrrr
Shoutrrr é uma ferramenta de agendamento de mídias sociais de código aberto, construída como uma alternativa auto-hospedada ao Buffer, Typefully e Hootsuite. Ela permite que você componha um post uma vez e o coloque na fila para X (Twitter), Bluesky e LinkedIn a partir de um único painel, com tratamento de limite de caracteres por rede, conexões de conta baseadas em OAuth e um worker integrado que publica posts conforme o agendamento em segundo plano.
Auto-hospedar o Shoutrrr no seu VPS mantém rascunhos, filas agendadas e contas sociais conectadas dentro da sua própria infraestrutura — sem preço por assento, sem cotas de postagens e sem acesso de terceiros à sua estratégia de conteúdo. A configuração padrão do SQLite roda em um único container, enquanto volumes persistentes garantem que uploads e dados sobrevivam a novas implantações.
Shoutrrr: principais recursos
Publicação em múltiplas redes
Crie uma publicação uma vez e publique-a no X, Bluesky e LinkedIn simultaneamente, com limites de caracteres por plataforma e visualização de prévia.
Agendador em segundo plano
Trabalhador de fila integrado e agendador cron publicam seus posts no horário planejado sem precisar manter uma aba do navegador aberta.
Vinculação de conta OAuth
Conecte X e LinkedIn via OAuth 2.0 e Bluesky via senha de aplicativo — credenciais e tokens permanecem dentro da sua própria implantação.
SQLite por padrão
Funciona em um único contêiner com SQLite para armazenamento — sem banco de dados externo ou cache para gerenciar, com upgrades opcionais de Postgres e Redis.
Métricas de engajamento
Métricas integradas capturam o desempenho das publicações ao longo do tempo para que você possa comparar redes e refinar a estratégia sem ferramentas de análise externas.
Por que executar Shoutrrr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.