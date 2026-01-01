Shoutrrr é uma ferramenta de agendamento de mídias sociais de código aberto, construída como uma alternativa auto-hospedada ao Buffer, Typefully e Hootsuite. Ela permite que você componha um post uma vez e o coloque na fila para X (Twitter), Bluesky e LinkedIn a partir de um único painel, com tratamento de limite de caracteres por rede, conexões de conta baseadas em OAuth e um worker integrado que publica posts conforme o agendamento em segundo plano.

Auto-hospedar o Shoutrrr no seu VPS mantém rascunhos, filas agendadas e contas sociais conectadas dentro da sua própria infraestrutura — sem preço por assento, sem cotas de postagens e sem acesso de terceiros à sua estratégia de conteúdo. A configuração padrão do SQLite roda em um único container, enquanto volumes persistentes garantem que uploads e dados sobrevivam a novas implantações.