AtĆ© 70% de desconto no ThinkDashboard

Implante o ThinkDashboard com um clique.

Painel de favoritos auto-hospedado leve com atalhos de teclado e uma interface minimalista baseada em texto.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grĆ”tis e automĆ”ticos
VPS gerenciado por IA
R$29,99/mĆŖs
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante o ThinkDashboard com um clique.

Escolha um plano VPS para ThinkDashboard

66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 59,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaĆ§o em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaĆ§o em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaĆ§o em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaĆ§o em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 59,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaĆ§o em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaĆ§o em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaĆ§o em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaĆ§o em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que vocĆŖ precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rĆ”pido aos registros do contĆŖiner
AtualizaĆ§Ćµes com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pĆŗblica
Servidores em vĆ”rias partes do mundo
DomĆ­nio grĆ”tis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rĆ”pido aos registros do contĆŖiner
AtualizaĆ§Ćµes com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pĆŗblica
Servidores em vĆ”rias partes do mundo
DomĆ­nio grĆ”tis por 1 ano

Todos os planos sĆ£o pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preĆ§o total do plano dividido pela quantidade de meses que vocĆŖ estĆ” contratando.

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

O que vocĆŖ pode criar com ThinkDashboard

ThinkDashboard Ć© um dashboard de favoritos minimalista e auto-hospedado, construĆ­do em Go e JavaScript puro, para pessoas que querem uma pĆ”gina inicial de navegador rĆ”pida sem o inchaĆ§o dos dashboards tĆ­picos de homelab. Os favoritos sĆ£o agrupados em categorias, organizados em vĆ”rias pĆ”ginas e apresentados atravĆ©s de uma interface limpa e focada em texto que carrega instantaneamente em desktop e mobile.

Cada favorito pode receber um atalho de teclado, assim, abrir um destino frequente Ć© tĆ£o rĆ”pido quanto pressionar uma tecla ā sem mouse, sem menu suspenso de pesquisa, sem extensĆµes de terceiros. Todos os dados ficam em arquivos JSON em um volume persistente, o que torna os backups triviais e mantĆ©m sua coleĆ§Ć£o de favoritos inteiramente em seu prĆ³prio VPS em vez de um serviĆ§o de favoritos hospedado.

Comece agora
O que vocĆŖ pode criar com {name}

ThinkDashboard: principais recursos

Atalhos de teclado

Atribua uma tecla a qualquer favorito e abra-o instantaneamente do painel sem tocar no mouse.

UI de texto minimalista

Interface limpa baseada em texto mantĆ©m o foco nos seus links em vez de widgets, painĆ©is de clima ou blocos de serviĆ§o.

Marcadores categorizados

Organize links em categorias personalizadas espalhadas por vĆ”rias pĆ”ginas do painel para uma separaĆ§Ć£o clara de contextos.

PersonalizaĆ§Ć£o de tema

Alterne entre temas claros e escuros ou crie variantes de cores personalizadas ilimitadas diretamente da pĆ”gina de configuraĆ§Ć£o.

Armazenamento de arquivos JSON

Todos os favoritos, pĆ”ginas e configuraĆ§Ćµes sĆ£o armazenados como arquivos JSON simples em um volume persistente para facilitar backups e controle de versĆ£o.

Design responsivo

O layout se adapta a telefones e tablets para que sua pĆ”gina inicial seja tĆ£o rĆ”pida de usar longe do desktop.

Por que executar ThinkDashboard na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rĆ”pida com uma configuraĆ§Ć£o pronta. Sem instalaĆ§Ć£o manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

SeguranĆ§a garantida

Suas aplicaĆ§Ćµes protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĆ§Ć£o contra DDoS e monitoramento contĆ­nuo.

SeguranĆ§a garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vĆ”rios contĆŖineres Docker a partir de um Ćŗnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rĆ”pida com uma configuraĆ§Ć£o pronta. Sem instalaĆ§Ć£o manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

SeguranĆ§a garantida

Suas aplicaĆ§Ćµes protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĆ§Ć£o contra DDoS e monitoramento contĆ­nuo.

SeguranĆ§a garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vĆ”rios contĆŖineres Docker a partir de um Ćŗnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

LocalizaĆ§Ć£o recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. CresĆ§a global.

Escolha um servidor prĆ³ximo ao seu pĆŗblico para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na AmĆ©rica do Sul, AmĆ©rica do Norte, Europa e Ćsia.
Comece agora
Comece local. CresĆ§a global.

Hospedagem VPS Docker confiĆ”vel

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ć© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĆ©cnico foi rĆ”pida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĆ© o suporte humano quando vocĆŖ precisa. Ah, e o VPS Ć© simplesmente incrĆ­vel, sem instabilidades. ParabĆ©ns Ć  equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! š

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĆ­cio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĆ”veis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĆ³lida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ć  minha instĆ¢ncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado Ć  Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger Ć© confiĆ”vel em todos os sentidos. Sempre rĆ”pido, estĆ”vel e funcionando sem interrupĆ§Ćµes. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa estĆ” indo muito bem, e estou satisfeito com os serviĆ§os que uso. NĆ£o Ć© tĆ£o caro quanto outras opĆ§Ćµes de VPS, e os planos tĆŖm preĆ§os realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa polĆ­tica de reembolso para mais informaĆ§Ćµes.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma Ć© uma ferramenta de monitoramento bonita e auto-hospedada

Selecionar
Alerta

Alerta

Plataforma de gerenciamento de alertas de cĆ³digo aberto para consolidar alertas de monitoramento

Selecionar
Apache Druid

Apache Druid

Banco de dados de anĆ”lise em tempo real para consultas OLAP em microssegundos em dados de eventos de streaming

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade Ć© muito importante para nĆ³s

NĆ³s usamos cookies para garantir a melhor experiĆŖncia e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", vocĆŖ concorda em usarmos todos os cookies para anĆŗncios, personalizaĆ§Ćµes e anĆ”lises, como descrito na nossa PolĆ­tica de cookies.