Implante o ThinkDashboard com um clique.
Painel de favoritos auto-hospedado leve com atalhos de teclado e uma interface minimalista baseada em texto.
Escolha um plano VPS para ThinkDashboard
Cada plano tem tudo o que vocĆŖ precisa e muito mais
O que vocĆŖ pode criar com ThinkDashboard
ThinkDashboard Ć© um dashboard de favoritos minimalista e auto-hospedado, construĆdo em Go e JavaScript puro, para pessoas que querem uma pĆ”gina inicial de navegador rĆ”pida sem o inchaĆ§o dos dashboards tĆpicos de homelab. Os favoritos sĆ£o agrupados em categorias, organizados em vĆ”rias pĆ”ginas e apresentados atravĆ©s de uma interface limpa e focada em texto que carrega instantaneamente em desktop e mobile.
Cada favorito pode receber um atalho de teclado, assim, abrir um destino frequente Ć© tĆ£o rĆ”pido quanto pressionar uma tecla ā sem mouse, sem menu suspenso de pesquisa, sem extensĆµes de terceiros. Todos os dados ficam em arquivos JSON em um volume persistente, o que torna os backups triviais e mantĆ©m sua coleĆ§Ć£o de favoritos inteiramente em seu prĆ³prio VPS em vez de um serviĆ§o de favoritos hospedado.
ThinkDashboard: principais recursos
Atalhos de teclado
Atribua uma tecla a qualquer favorito e abra-o instantaneamente do painel sem tocar no mouse.
UI de texto minimalista
Interface limpa baseada em texto mantĆ©m o foco nos seus links em vez de widgets, painĆ©is de clima ou blocos de serviĆ§o.
Marcadores categorizados
Organize links em categorias personalizadas espalhadas por vĆ”rias pĆ”ginas do painel para uma separaĆ§Ć£o clara de contextos.
PersonalizaĆ§Ć£o de tema
Alterne entre temas claros e escuros ou crie variantes de cores personalizadas ilimitadas diretamente da pĆ”gina de configuraĆ§Ć£o.
Armazenamento de arquivos JSON
Todos os favoritos, pĆ”ginas e configuraĆ§Ćµes sĆ£o armazenados como arquivos JSON simples em um volume persistente para facilitar backups e controle de versĆ£o.
Design responsivo
O layout se adapta a telefones e tablets para que sua pĆ”gina inicial seja tĆ£o rĆ”pida de usar longe do desktop.
Por que executar ThinkDashboard na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rĆ”pida com uma configuraĆ§Ć£o pronta. Sem instalaĆ§Ć£o manual ou etapas complexas.
SeguranĆ§a garantida
Suas aplicaĆ§Ćµes protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĆ§Ć£o contra DDoS e monitoramento contĆnuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vĆ”rios contĆŖineres Docker a partir de um Ćŗnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiĆ”vel
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ć© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĆ©cnico foi rĆ”pida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĆ© o suporte humano quando vocĆŖ precisa. Ah, e o VPS Ć© simplesmente incrĆvel, sem instabilidades. ParabĆ©ns Ć equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! š
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĆcio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĆ”veis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĆ³lida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ć minha instĆ¢ncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado Ć Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger Ć© confiĆ”vel em todos os sentidos. Sempre rĆ”pido, estĆ”vel e funcionando sem interrupĆ§Ćµes. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa estĆ” indo muito bem, e estou satisfeito com os serviĆ§os que uso. NĆ£o Ć© tĆ£o caro quanto outras opĆ§Ćµes de VPS, e os planos tĆŖm preĆ§os realmente excelentes.
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