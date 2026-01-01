ThinkDashboard Ć© um dashboard de favoritos minimalista e auto-hospedado, construĆ­do em Go e JavaScript puro, para pessoas que querem uma pĆ”gina inicial de navegador rĆ”pida sem o inchaĆ§o dos dashboards tĆ­picos de homelab. Os favoritos sĆ£o agrupados em categorias, organizados em vĆ”rias pĆ”ginas e apresentados atravĆ©s de uma interface limpa e focada em texto que carrega instantaneamente em desktop e mobile.

Cada favorito pode receber um atalho de teclado, assim, abrir um destino frequente Ć© tĆ£o rĆ”pido quanto pressionar uma tecla ā sem mouse, sem menu suspenso de pesquisa, sem extensĆµes de terceiros. Todos os dados ficam em arquivos JSON em um volume persistente, o que torna os backups triviais e mantĆ©m sua coleĆ§Ć£o de favoritos inteiramente em seu prĆ³prio VPS em vez de um serviĆ§o de favoritos hospedado.