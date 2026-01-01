Implante Wallabag com instalação em um clique.
Serviço de leitura posterior auto-hospedado que salva e limpa artigos da web para leitura offline sem distrações.
Escolha um plano VPS para Wallabag
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Wallabag
Wallabag é uma aplicação de leitura posterior auto-hospedada que salva artigos da web e remove anúncios, navegação e desordem, apresentando apenas o texto e as imagens para uma leitura limpa e focada. Funciona como uma alternativa privada ao Pocket e Instapaper com suporte offline completo.
Auto-hospedar o Wallabag em um servidor VPS significa que sua lista de leitura e arquivo de artigos são armazenados em sua própria infraestrutura, sem acesso de terceiros. Extensões de navegador para Chrome e Firefox tornam o salvamento de artigos com um clique, enquanto aplicativos móveis para iOS e Android permitem a leitura offline em qualquer lugar. A importação do Pocket e Instapaper torna a migração simples.
Wallabag: principais recursos
Leitura limpa de artigos
Wallabag extrai o conteúdo do artigo e remove anúncios, navegação e distrações para uma experiência de leitura limpa e focada.
Acesso offline
Artigos salvos sincronizam com aplicativos móveis para iOS e Android, permitindo a leitura sem conexão com a internet.
Extensões do navegador
Salve artigos do Chrome e Firefox com um único clique usando a extensão oficial do navegador Wallabag.
Marcação e pesquisa
Organize artigos salvos com tags e encontre qualquer coisa instantaneamente usando a pesquisa de texto completo em todo o seu arquivo de leitura.
Importar do Pocket
Migre sua lista de leitura existente do Pocket ou Instapaper para o Wallabag sem perder nenhum artigo salvo.
Por que executar Wallabag na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.