Wallabag é uma aplicação de leitura posterior auto-hospedada que salva artigos da web e remove anúncios, navegação e desordem, apresentando apenas o texto e as imagens para uma leitura limpa e focada. Funciona como uma alternativa privada ao Pocket e Instapaper com suporte offline completo.

Auto-hospedar o Wallabag em um servidor VPS significa que sua lista de leitura e arquivo de artigos são armazenados em sua própria infraestrutura, sem acesso de terceiros. Extensões de navegador para Chrome e Firefox tornam o salvamento de artigos com um clique, enquanto aplicativos móveis para iOS e Android permitem a leitura offline em qualquer lugar. A importação do Pocket e Instapaper torna a migração simples.